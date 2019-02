Encara que en política una setmana pugui semblar una eternitat i aquest divendres tota l'atenció se centri en l'avançament de les eleccions generals, encara cueja la polèmica creada per la inclusió d'un relator en les negociacions entre el Govern i els independentistes.





Després del rebuig al projecte de pressupostos de l'Executiu, el PSOE ha decidit emprendre una purga tranquil·la contra aquelles veus crítiques del partit que van qüestionar aquesta figura.





Una de les afectades per aquestes cates de lleialtat a Pedro Sánchez ha estat la diputada Soraya Rodríguez, que va ser la primera que va criticar el relator a la Cadena Onda Turó, qualificant-lo com un "error".





Ara la cúpula del PSOE ha decidit substituir la parlamentària com a membre i vicepresidenta primera de la delegació espanyola a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.





Rodríguez serà substituïda pel diputat del PSC José Zaragoza, encarregat dels assumptes internacionals dins del grup parlamentari i més afí a l'actual línia política de la direcció del partit.





BARREDA TAMBÉ ES QUEDA SENSE UN CÀRREC





El diputat José María Barreda, considerat proper a la posició de barons com Lambán o Page, també ha pagat les seves crítiques públiques a les maniobres de l'Executiu. Barreda ha estat relegat de la Diputació Permanent, l'òrgan de govern del Congrés que es reuneix mentre les Corts estan dissoltes.





Barreda ha reconegut que s'ha assabentat de la notícia pels propis periodistes, ja que afirma no haver rebut cap comunicació oficial per part de la direcció que encapçala Adriana Lastra. El parlamentari ha volgut deixar clar que dimecres passat es va creuar en els passadissos del Congrés amb diversos membres de la direcció del partit "i no em van dir res", ha assegurat.





"Alguns sembla que han ressuscitat allò que el que es mou no surt a la foto", ha comentat irònicament l'expresident de Castella-la-Manxa.





La baixa de Barreda com a membre suplent de la Diputació Permanent ha estat coberta per Carlota Merchán, diputada per Madrid i afí a la direcció del Grup Socialista. Merchán va ser qui va ocupar l'escó deixat per Pedro Sánchez després de dimitir a l'octubre al 2016.