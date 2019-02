Prop de 420 milions de nens viuen en zones de conflicte armat

Save the Children ha presentat aquest divendres l'informe 'No a la guerra contra la infància' que revela que "mai en els últims 20 anys hi ha hagut tants nens i nenes vivint en àrees afectades per conflictes armats". D'aquesta manera, un de cada cinc menors a tot el món, aproximadament 420 milions, viuen en zones de guerra, xifra que suposa 30 milions més que el 2016.









L'organització ha presentat a Bilbao, amb motiu del seu centenari, un informe que denuncia que els nens s'han convertit en un "objectiu de guerra en els conflictes armats".





Així, del total de menors que viuen en països en conflicte, 142 milions ho fan en les denominades "zones de guerra d'alta intensitat", és a dir, aquelles en què els enfrontaments provoquen més d'un miler de morts a l'any.





L'informe revela que els 10 països en què la infància ha estat més castigada són Afganistan, República Centreafricana, República Democràtica del Congo, l'Iraq, Mali, Nigèria, Somàlia, Sudan del Sud, Síria i Iemen.





En aquests països, almenys 870.000 persones han mort entre 2013 i 2017 per les conseqüències indirectes de la guerra, com la desnutrició, les malalties o la manca d'aigua, sanejament i atenció sanitària. D'aquesta xifra global, 550.000 eren menors de cinc anys.





Amb el total de les dades disponibles, Save the Children ha calculat el nombre de soldats morts en aquests països durant el mateix període (2013-2017). El resultat és que hi va haver 175.000 soldats morts davant del més de mig milió de nens assassinats. Les xifres posen en relleu que la població civil i, especialment els nens, s'ha convertit en un blanc.





GUERRA CONTRA LA INFÀNCIA





"Es tracta d'una autèntica guerra contra la infància. En els conflictes actuals hi ha cinc nens assassinats per cada soldat mort en combat. Exigim als líders mundials que deixin de mirar a una altra banda i que prenguin mesures contra aquells grups armats, forces militars i Estats que incompleixen les lleis i tractats internacionals que els obliguen a protegir la infància en situacions de conflicte", ha assenyalat el director general de Save the Children, Andrés Conde.





L'informe també posa el focus en el que el Consell de Seguretat de les Nacions Unides anomena "les sis violacions greus" dels drets de la infància en països en guerra: l'assassinat i la mutilació; el reclutament i la utilització dels nens com a soldats; la violència física i sexual; el segrest; els atacs a centres educatius i hospitals i la denegació d'accés a l'assistència humanitària.









D'aquesta manera, el nombre de violacions greus en conflictes armats, constatades i denunciades per les Nacions Unides, s'ha triplicat des de l'any 2010 arribant a la xifra més alta de la història: 25.000 només el 2017.





CAMPANYA





D'altra banda, l'organització ha posat en marxa a Espanya la campanya #NoALaGuerraContraLaInfancia per demanar-li al Govern que suspengui de manera immediata les transferències d'armes a països en guerra. "És molt probable que aquestes armes i equips militars, que des d'Espanya venem a les parts implicades en un conflicte, siguin utilitzats en atacs deliberats contra la infància", ha afirmat Conde.