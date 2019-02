Metges de Catalunya (MC) ha desconvocat la vaga de la sanitat concertada prevista per a la setmana que després d'acordar amb les patronals millores "importants", així com assumir les millores assistencials i laborals que es van aprovar per la pública, després de negociar amb l'Institut Català de la Salut (ICS) en la vaga de novembre.





En una atenció als mitjans aquest divendres, després d'una reunió de negociació, el president del sector d'hospitals concertats de MC, Xavier Lleonart, ha explicat que ha estat una negociació dura i no s'han assolit tots els objectius que volien, però hi ha "millores suficients" i la creació d'una comissió bilateral per seguir avançant.









L'acord que ha permès desconvocar la vaga soluciona problemàtiques dels col·lectius que veien més vulnerables en la primària limitar les consultes diàries i el temps mínim per pacient, així com la garantia d'un mínim del 15% de la jornada laboren anual per a tasques de formació i recerca, "unes necessitats formatives que fins ara no es veien reconegudes".





Compta amb aspectes que valoren molt positivament com a millores en la qualitat assistencial de forma substancial de moment en l'atenció primària, "que ha de tractar-se de la mateixa forma que la del Institut Català de la Salut (ICS) --la pública-- perquè la sanitat concertada també és sanitat pública", per la qual cosa celebren que s'equipari.





Els metges residents (MIR) recuperaran el 5% que van perdre amb els va retallar "i que els feia especialment vulnerables", ha anunciat, després de la reunió amb Va unir Catalana d'Hospitals (La Va unir), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces).





L'acord també inclou "millores socials importants" en les condicions laborals per a embarassades o en prestació de risc d'embaràs, cuidadores de familiars dependents, i metges que fan guàrdies de localització --sense estar a l'hospital--, la regulació del qual s'iniciarà.





INICI "PROMETEDOR"





A preguntes dels periodistes, ha lamentat que encara estan molt lluny de tot el que pretenien, i que els facultatius de Catalunya són "pràcticament els pitjor pagats d'Europa", però no han pogut aconseguir una recuperació salarial.





Ha assegurat que treballaran per a aquest augment amb el nou "marc d'interrelació estable", a través d'aquesta comissió bilateral que farà un seguiment de les millores i abordarà noves, després del que veuen com un inici prometedor.





"És molt important que per primera vegada les patronals i l'administració han entès que no era concebible signar un conveni collectiu de sector sense tenir en compte les reivindicacions i les opinions del nostre collectiu", ha dit en referència al conveni de la concertada, que es va aprovar amb el vot a favor de les patronals i la resta de sindicats.





S'ha desconvocat la vaga en la qual ha estat la tercera reunió amb les patronals, amb mediació de la Conselleria de Treball de la Generalitat, a més de contactes amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) --que contracta a les patronals el servei públic--, que va rebutjar participar per no voler interferir entre les parts.





El sector de la concertada --que representa el 82% dels hospitals i 20% de primària-- tenia prevista una vaga convocada per MC del 18 al 22 de febrer per a reclamar les millores assistencials, laborals i retributives que no van poder negociar en l'anterior vaga de novembre, en la qual l'atenció primària pública si que va aconseguir pactar amb el ICS.