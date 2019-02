El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha constituït ja la comissió d'experts que va anunciar el president de la institució, José Félix Tezanos, per estudiar propostes en relació amb les diferents fórmules d'estimació de vot en el context polític actual.





Quan va comparèixer al Congrés el passat mes de febrer, Tezanos va defensar la seva tàctica de no oferir estimacions de vot al·legant que les enquestes fallen, "i no només les del CIS", perquè hi ha un problema tècnic amb "la cuina", no amb els "dades primàries", on amb prou feines hi ha diferències amb les enquestadores privades.





Segons va explicar llavors, els instituts demoscòpics ofereixen projecció de dades, el que s'anomena 'cuina', perquè no tots els enquestats diuen la seva opinió en les entrevistes. Abans havia fórmules i mètodes per estimar aquest vot ocult, que bàsicament es basaven en el record de vot i la simpatia expressada pels enquestats, però aquest model va canviar en 2015 quan acaba el bipartidisme amb la irrupció de nous partits (Podem i Ciutadans) ja alhora hi ha un canvi de comportament dels ciutadans.





VOT VOLUBLE QUE TARDA EN DECANTAR-SE





Aquest canvi, va detallar, es veu en dues conductes: abans es votava sempre al mateix partit i ara només un 33% es resisteix a canviar; i actualment el vot ha passat a decidir-se en l'últim moment (prop del 40% es decideix en la campanya). "Els mètodes tradicionals ja no funcionen", ha resumit.





Per això va anunciar una convocatòria a universitats, col·legis professionals de sociòlegs i politòlegs, i empreses enquestadores per a demanar propostes sobre com s'ha de fer 'la cuina' a l'Espanya d'avui.





Aquest sondeig amb experts té el seu origen en la moció que el Congrés va aprovar el 20 de desembre, ja que a més d'exigir el relleu de Tezanos, es va instar també a buscar "el màxim consens en la comunitat científica" al voltant de "la metodologia de treball en la mostra d'entrevistes i els índexs de correcció en el model d'estimació de vot en les enquestes electorals".





27 CATEDRÀTICS I SOCIÒLEGS





Aquesta comissió d'experts ha quedo constituïda aquest dijous amb presència de 27 catedràtics i experts en demoscòpia i metodologies sociològica. L'objectiu, segons un comunicat del CIS, és valorar els reptes i problemes actuals de les enquestes i les projeccions electorals, i promoure, si és el cas, nous models i enfocaments per efectuar estimacions sobre els comportaments electorals.





Entre els 27 integrants de la comissió figuren catedràtics i experts en la matèria, proposats pel Col·legi Nacional de Doctors i Llicenciats en Ciències Polítiques i Sociologia, per la Federació Espanyola de Sociologia (FES), per l'Associació Espanyola de Ciència Política i de l' Administració (AECPA), per les facultats de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), i per les institucions, com el Govern Basc i el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de Catalunya.