VÍDEO: Destitueixen a un vigilant de seguretat a Sants per encarar-se amb un passatger

Nova polèmica entre Alternativa Sindical i RENFE de la difusió per xarxes socials d'un vídeo d'un vigilant de seguretat increpant a un passatger per negar-se a mostrar la seva documentació en pensar que s'havia colat.









El sindicat Alternativa Sindical, que vetlla pels drets dels Vigilants de Seguretat, ha denunciat en un comunicat "la indefensió del col·lectiu de Vigilants de Seguretat" davant aquesta situació després que RENFE hagi exigit que s'aparten a aquest vigilant del servei per motius racistes i ha sancionat a la seva empresa contractant, l'empresa de seguretat Ombuds.





Aquesta sanció s'ha conegut després que el vídeo penjat per Es Racismo, una entitat antiracista amb seu a Madrid, denunciés els fets compartint el vídeo per les xarxes socials. Vídeo que Alternativa Sindicalconsidera que "ha volgut revocar l'autoritat dels vigilants de seguretat en l'exercici del seu treball" i denuncia que "númerosos usuaris han carregat contra el treballador que només exercia les seves funcions".





El comunicat del sindicat també apunta que, si bé és cert que un vigilant de seguretat no pot retenir a ningú per no mostrar-se la seva documentació, els vigilants "estan plenament facultats per prendre nota del nom, cognoms i documentació d'identitat, en cas de produir fundades sospites de la comissió d'una infracció o delicte ".





Igualment, Alternativa Sindical es queixa que "també és molt recurrent el tòpic, estenent fins i tot pels grans mitjans de masses, que 'un vigilant de seguretat no pot aturar'. El que potser desconeixen és qualsevol ciutadà, sense necessitat de pertànyer als cossos i forces de seguretat, pot realitzar una detenció en cas de ser testimoni directe de la comissió d'un delicte flagrant. Com més, un vigilant de seguretat la missió encomanada és garanizar l'ordre en el servei que hagi estat contractat, de manera que fins i tot es veuria en l'obligació de realitzar aquesta detenció ".





Per això, i malgrat la qüestionada conducta del vigilant de seguretat que apareix en el vídeo, Alternativa Sindical reclama que "el vigilant de seguretat de Renfe que només realitzava així el seu treball d'identificació, va ser absolutament menyspreat pel ciutadà que es negava a aportar la documentació que li requeria el vigilant "i recorden que fa uns mesos, un vigilant de seguretat va ser" brutalment apunyalat quan realitzava el seu treball al Metro de Barcelona, sense que la notícia transcendís massa ".





A més, des de SOS racisme no tenen constància de cap denúncia oficial per part de l'usuari que es renyeix amb el vigilant al vídeo sobre els fets i al·leguen que estan buscant tota la informació possible sobre aquest cas. Igualment, l'entitat recorda que qualsevol persona víctima de tracte racista o testimoni d'aquest, pot reclamar als operadors del transport públic o posar-se en contacte amb el servei d'atenció i denúncia de l'entitat.