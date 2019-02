Un alcalde de l'Anoia viatjava pel món i visitava locals d'oci nocturn amb diners públics

La Fiscalia demana tres anys i mig de presó per Teo Romero, alcalde pel PSC de Santa Margarida de Montbui (Anoia), imputat en 2014 per malvesar diners públics, aprofitant per presumptes viatges de cooperació com a president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) que resultaven ser viatges de turisme per tot el món.





Romero, alcalde la localitat des de 1995, a més de la pena de presó, s'enfrontaria a una inhabilitació per exercir càrrecs públics durant nou anys i una indemnització al Fons de més de 21.000 euros. Entre 2007 i 2010, l'alcalde utilitzava el Fons per allargar els seus viatges i pagar tiquets. A més, pagava amb una targeta Visa de l'entitat altres pagaments de tipus personal.





A causa d'aquesta situació de gaudi personal, s'especula que Romero va rebutjar acceptar ocupar l'escó a la Generalitat de Rocío Martínez-Sampere el 2015.





En total, Romero va utilitzar per al seu gaudi personal uns 50.000 euros del Fons en 3 anys (2007-2010), repartits en 25 viatges, pels quals l'acusació de l'entitat demana vuit anys de presó, limitats a tres i mig per la Fiscalia , ja que l'acusat va tornar gairebé 14.000 euros del total que va desviar per la seva butxaca, després que l'associació revisés els comptes dels viatges per Àsia i Europa, dels que Romero va justificar les despeses extra dient que en alguns països del tercer món no emeten factures.









L'alcalde va viatjar a Nairobi quatre dies abans que arrenqués el Fòrum Social Mundial per anar-se a visitar la reserva del Masai Mara, ascendint l'import final del viatge en 7.600 euros més, iugal que va fer al Perú, on Romero va anar a visitar la ciutat de Cusco quan el seminari internacional s'organitzava en una altra ciutat del país.





També va viatjar a Rio de Janeiro dos dies abans, aprofitant un seminari d'innovació al Brasil amb un sobrecost de 4.131 euros, diversos dies en un hotel de l'Havana quan no hi havia començat la "Trobada Internacional sobre cooperació descentralitzada" (1.154 euros) o pujar al gratacels John Hancock Observatory, de Chicago (193 euros).





Igualment, a Israel va gastar més de 4.000 euros per a visitar sense motiu professional algun Betlem, Natzaret, el Mar Roig i la monumental Petra de Jordània, a més de gastar-898 euros al Japó o viatjar a les Illes Galápagos en comptes de a l'Equador, variant el programa del Fons sense justificació professional aparent.





L'any passat, tots els grups de l'oposició i el mateix FCCD van demanar a Romero que dimitís de l'alcaldia per les acusacions de malversació, recordant que, entre les despeses, a part de viatges turístics, hi ha consumicions en locals d'oci nocturn i consultes a pàgines porno per un import de 61 euros, a més de nombroses factures de restaurants i quilometratge sense justificar.





Així i tot, Romero va rebutjar dimitir, assegurant que ell no va cometre cap il·legalitat contra el Fons. Ara, quan la Fiscalia determini una sentència, l'oposició de Montbui presentarà una moció de censura contra l'alcalde, que sembla no haver tingut prou.