Sánchez protegeix el futur dels seus ministres

El president del Govern central, Pedro Sánchez, vol salvaguardar el futur dels seus ministres i, si ells volen, entraran en les llistes socialistes per a les eleccions del 28 d'abril per a ser diputats al Congrés.









Sánchez preveu aprovar el 17 de març les candidatures del 28A i del 26 de maig. El 25 de març han d'estar presentades totes les candidatures a Congrés i Senat, per a les quals el president vol presentar unes llistes renovades.





És aviat per conèixer els integrants de les candidatures, però de moment se sap que Sánchez protegirà el futur dels seus ministres i, si aquests volen, continuaran la seva carrera política com a diputats.





En l'actualitat, cap dels membres de l'executiu està al Congrés, inclòs Pedro Sánchez, que va deixar la seva acta a l'octubre de 2016.





També se sap que el president busca una renovació al complet i formar així al seu propi equip.





Les noves llistes haurien d'estar llestes entre l'1 i el 17 de març perquè les estudiï la comissió federal de llistes del partit, encapçalada pel secretari d'Organització i ministre de Foment, José Luis Ábalos.





MINISTRES





Les llistes finals es ratificaran el 17 de març. És probable que estiguin en elles Ábalos per València; Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, per Barcelona; Magdalena Valerio, titular de Treball, per Gualadajara; María Jesús Montero (Hisenda) per Sevilla, i la vicepresidenta Carmen Calvo per Còrdova com a número u o per Madrid com a número dos.





La portaveu del Govern central i ministra d'Educació, Isabel Celaá, aniria a una de les tres candidatures basques; José Guirao (Cultura) encapçalaria Almeria, Luis Planas (Agricultura) concorreria a Còrdova o a les llistes europees, Luisa Carcedo (Sanitat) estaria a Astúries.





S'especula que el titular d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, substitueixi Antonio Hernando com a número tres a Madrid, i Reyes Maroto (Indústria) aniria també per Madrid o per Valladolid. Margarita Robles (Defensa) també podria estar entre els primers llocs de la llista de Madrid, el mateix que Dolores Delgado (Justícia), Pedro Duque (Ciència) i Teresa Ribera (Transició Ecològica).