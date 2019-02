El Ministeri de Cultura i Esport ha enviat a la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, a través de l'Advocacia General de l'Estat, la petició d'autorització per intervenir de manera temporal --per un termini inicial de sis mesos-- la Societat General d'Autors i Editors (SGAE), la qual inclou el nomenament d'un gestor interí per a l'entitat.





Així, en la sol·licitud, s'explica que, si el jutge ho autoritza, el ministre de Cultura, José Guirao, nomenarà un gestor interí constituït en forma de comissió, segons el que es preveu en la Llei de Propietat Intel·lectual.





Aquest gestor assumirà les funcions legals i estatutàries dels òrgans de govern de l'entitat suprimits i tindrà com a objectiu regularitzar el funcionament institucional de l'entitat, aclarir-ne la gestió i implantar les mesures que resultin necessàries per al compliment de les obligacions legals previstes en la normativa vigent.





En el seu escrit, Cultura, que recorda que aquesta petició té lloc després de la prevenció emesa el passat mes de setembre a la SGAE, també sol·licita la mesura cautelar d'eliminar els òrgans de govern de la societat d'autors.





El Ministeri considera que la prevenció enviada el 27 de setembre a aquesta entitat de gestió de drets d'autor no ha estat complerta, després de més de tres mesos des que va ser comunicada, i que concorren "raons d'urgència" per dur a terme aquesta sol·licitud al jutge.





En aquesta prevenció, el Ministeri de Cultura i Esport s'adreçava a la SGAE perquè" esmenés o corregís els incompliments greus detectats". Entre ells hi havia presentar al departament de Guirao la sol·licitud d'aprovació de modificació dels seus estatuts, per a la seva adequació a la LPI. També hi havia la constitució d'una junta directiva a través d'un procediment que "garantís el respecte de tots els drets reconeguts als seus membres", inclòs el vot electrònic.





Finalment, Cultura també exigia adoptar les mesures necessàries que permetessin el repartiment, dut a terme en l'exercici 2018, dels drets per a la comunicació pública d'obres del seu repertori en televisió, incloent la necessitat que el reglament de repartiment aplicable es ratifiqués per l'assemblea general de l'entitat.