Dimiteix un altre membre de la direcció de Podem Barcelona per la negativa a celebrar primàries

La situació interna a la delegació catalana de Podem segueix lluny de estabilitzar-se. El passat dimecres 13 de febrer, Sonia Abián Rose, integrant del corrent Som Podem Barcelona, va presentar la seva dimissió irrevocable com a membre del Consell Ciutadà Municipal (CCM).





"La decisió arbitrària de no convocar primàries pròpies per llista a les municipals per part dels òrgans local, català i estatal ha pesat molt en la consideració de la meva renúncia", assegura en la comunicació. Per Abián, els òrgans interns locals mai van tenir la legitimitat per designar els integrants de Podem Barcelona.





Per a la exmembre del CCM, "la reivindicació de primàries no només apel·la al compliment de la norma interna, sinó que també conté un rerefons polític", que vincula el seu desencís amb la direcció barcelonina a les postures a favor de la gestació subrogada i la prostitució , "idees contràries al caràcter llibertari i feminista del partit", segons la exmembre.