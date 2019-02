El PSOE aprofitarà el Ple del Congrés d'aquest dimarts per forçar una votació sobre la prohibició de la prostitució a Espanya, un punt controvertit que divideix el feminisme i en el qual socialistes i Unidos Podemos difereixen.





En concret, la iniciativa del Grup Socialista diu l'Executiu a "seguir lluitant decididament contra el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual" i que aquest objectiu es "promogui" a través de "l'abolició de la prostitució".





En l'actualitat, aquesta pràctica es troba en una situació de 'alegalitat', és a dir, no és legal ni il·legal i el seu exercici és lliure sempre que sigui de forma voluntària i la persona es quedi amb el benefici. Sí està sancionat seu consum quan aquest se sol·liciti i gaudi "en zones de trànsit públic, prop de llocs destinats al seu ús per menors (col·legis o parcs) o en zones que pugui generar un risc per a la seguretat viària", a més de la d'estar penalment castigat el proxenetisme.





El debat sobre la legalització d'aquest pràctica es va reprendre després que el Govern acceptés legalitzar al sindicat de Treballadores del Sexe (ALTRES), una decisió que la mateixa ministra d'Ocupació, Magdalena Valerio, va qualificar de "gol per l'escaire" i va prometre que l'anava a anul·lar. No obstant això, aquest succés va evidenciar les discrepàncies entre partits.





Tant PP com PSOE s'han mostrat en contra d'aquesta pràctica. No obstant això, el grup confederal de Unidos Podemos està dividit: mentre Podemos, IU o En Marea també volen abolir-la, En comú es planteja, fins i tot, legalitzar-la a Barcelona, on governa. Tampoc Ciutadans veu possible la seva prohibició, i aposta per regular-la per a "la minoria" que l'exerceix de forma voluntària.





UNA LLEI CONTRA LA TRACTA





Ara, aquests grups hauran de determinar la seva postura per votar al Congrés aquesta iniciativa socialista, en què també es demana al Govern una llei de "lluita integral i multidisciplinar contra el tràfic de dones i nenes amb fins d'explotació sexual".





Segons el text registrat, aquesta llei ha de contemplar mesures de prevenció i persecució d'aquests delictes, així com mesures de protecció i atenció integral a les seves víctimes, des d'un enfocament de drets humans i amb perspectiva de gènere. "La llei oferirà una especial atenció als menors", apunta també el PSOE.





La proposta també crida a avaluar el Pla Integral de Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans amb fins d'explotació sexual 2015-2018 i, després d'aquest estudi, impulsar l'aprovació d'un nou projecte que reforci les mesures de prevenció i persecució del tràfic, així com els mitjans assignats per a la consecució dels seus objectius.