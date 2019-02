Sánchez no descarta pactes postelectorals després del 28-A

El president del Govern central, Pedro Sánchez, veu l'independentisme amb "pànic" a dialogar perquè no vol admetre davant els elements del sobiranisme més radicals que els han "mentit" al fer-los creure que la independència és possible quan en realitat no tenen més sortida que "tornar a la senda constitucional".









No obstant això, els sobiranistes romanen encara "bloquejats" davant la tessitura d'assumir aquesta realitat, com demostra, en opinió de Sánchez, el famós tuit del diputat d'ERC Gabriel Rufián sobre les "155 monedes de plata" quan va saber que l'expresident Carles Puigdemont es disposava a convocar eleccions per evitar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Malgrat això i malgrat que els independentistes van tombar el projecte de Pressupostos de Sánchez posant fi així a la legislatura, el president no els veta de cara als futurs pactes postelectorals després de les eleccions generals del 28 d'abril, com tampoc ha vetat a cap una altra força.





Sánchez ha criticat en canvi a PP i Ciutadans per establir un cordó sanitari al voltant de la seva figura, avançant que no pactaran amb el PSOE.





Això reflecteix, segons la seva opinió, com aquestes formacions tenen una visió "excloent", mentre que ell defensa que els propers comicis han de servir per "unir els espanyols".





I és que en la seva opinió, defensar la unitat d'Espanya és també treballar per unir els espanyols en lloc de confrontar com considera que estan fent PP i Ciutadans, als quals acusa de viure "del greuge territorial" perquè volen "enquistar el diàleg a Catalunya".





ADVERTEIX DEL 155 I LA RECENTRALITZACIÓ





Sánchez també ha alertat que aquestes dues formacions conservadores promouen l'aplicació d'un 155 a nivell nacional que porti a la recentralització de competències de les autonomies a l'Administració central.





I ha avisat que resulta "molt perillós" que l'acusin a ell de ser un "okupa" a La Moncloa, ja que contribueixen a empobreixen la democràcia amb aquests qualificatius quan la seva investidura va ser tan legítima com qualsevol de les que surten immediatament després d'unes eleccions.





PROCÉS





Davant la possibilitat que els dirigents del procés que estan sent jutjats puguin ser indultats en un futur pel Govern central, Sánchez ha evitat entrar a valorar aquest escenari perquè en aquest cas, com en qualsevol altre, perquè hi hagi un indult, ha d'haver prèviament una condemna, de manera que pronunciar-se ara sobre això vulneraria el dret dels processats a la presumpció d'innocència.





PODEMOS





Preguntat si al PSOE li interessa un Podemos més fort o més feble, Sánchez ha agraït als morats el suport que li han prestat en aquests mesos al Govern central, però ha subratllat els dos errors que, al seu parer, han comès: legitimar el referèndum de l'1 d'octubre i tombant el decret del Govern central sobre mesures del lloguer per considerar que no era prou ambiciós.





En un missatge dirigit a aquella part de l'electorat que en cites anteriors s'ha quedat en l'abstenció, Sánchez els ha demanat que siguin "conscients" que anar a votar el 28 d'abril "significarà progressar" mentre que abstenir-se pot fer que "Espanya retrocedeixi 40 anys".