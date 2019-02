La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha recordat aquest dimarts als diputats que l'hemicicle "no és el Club de la Comèdia" i ho ha fet després que el candidat de Ciutadans a la Generalitat valenciana, Toni Cantó, titllés de "castanya" a Compromís i el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, li repliqués dient-li" aranja".





Els retrets metafòrics de fruits han tingut lloc després del debat d'una moció de Compromís per frenar la importació de taronges sud-africanes. En acabar el debat, Baldoví ha demanat la paraula per al·lusions per demanar a Cantó retirés del Diari de Sessions el terme "castanya".





"Ha fet un judici de valor traient-se un fruit sec de la butxaca amb ànim d'insultar", s'ha queixat el diputat de Compromís, retraient, a més, que s'hagi utilitzat per atacar-los un fruit del nord i tan "poc valencià" com la castanya.





"NO TINC PARAULES"





A més, ha acusat el candidat de Ciutadans d'haver "faltat al respecte a una institució valenciana i els seus treballadors quan ha parlat de Telecompromís" per referir-se a la televisió autonòmica valenciana, À Punt, successora de l'antic Canal Nou, del qual, ha recordat Baldoví , Cantó "va cobrar 134.000 euros".





Però Cantó no només s'ha negat a retirar les seves paraules del Diari de Sessions sinó que ha insistit a subratllar que els de Compromís "són una castanya". "I tu, una aranja", li ha replicat Baldoví a crits des del seu escó.





"Senyories, no tinc paraules, això no és el Club de la Comèdia, ho dic perquè fan passar una mala estona", els ha esbroncat Pastor. Després Baldoví s'ha disculpat. "L'ardor m'ha pogut", ha confessat.