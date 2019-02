​Detenen un directiu d'Andorra Turisme per apropiació de diners públics

La policia va detenir dilluns al vespre el director d’administració d’Andorra Turisme, J. T., acusat d’haver-se apropiat de diners públics a través de compres realitzades amb la targeta de crèdit de Govern.





Aquesta targeta havia de ser utilitzada per adquirir material i proveïments per a Andorra Turisme i el director d’administracions ho hauria aprofitat per comprar coses per a ell mateix.





La investigació encara no està finalitzada, però de moment es calcula que l’apropiació indeguda podria ser de prop dels tres mil euros.





Existien dubtes sobre si el delicte finalment aplicable era apropiació o sostracció de diners públics, informa 'Diari d'Andorra'.









Govern va informar a la policia, mitjançant denúncia, de les sospites respecte que s’estava produint una actuació irregular per part de J. T., sobre la base que, segons fonts properes al cas, s’estava notant un decalatge entre la despesa de la targeta i les compres realitzades per Andorra Turisme.





És l’avís de l’executiu el que posa en marxa la investigació policial, que ràpidament va contrastar els indicis clars d’apropiació i va procedir a detenir el directiu. La immediatesa de les actuacions va comportar que no es pugui establir de forma fiable quin pot ser l’import final que s’hauria quedat.





L’anàlisi s’ha d’estendre a comprovar tots els moviments de targeta en un marge de temps molt ampli, a més de la indagació respecte a si es podria haver apropiat de diners per mitjà d’algun altre sistema.





El director d’administració va prestar declaració dilluns passat davant de la policia i va passar la nit a les dependències policials.