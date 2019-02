Talls de carreteres i transport públic interromput per la vaga a Catalunya

Els CDR tallen a les 8.30 hores d'aquest dijous un total de 13 trams de carreteres i altres cinc estan afectades amb retencions a causa de les protestes per la vaga general, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).









Així, la C-58 està tallada a Sabadell (Barcelona), on hi ha tres quilòmetres de cues, i on els Mossos d'Esquadra estan actuant per normalitzar la circulació.





Segons ha informat la Conselleria d'Interior, s'han produït una cinquantena d'incidències relacionades amb la mobilitat a tot Catalunya.





A les 8.30 hores, l'AP-7 està tallada a l'alçada de Vilobí d'Onyar (Girona) i a La Roca del Vallès (Barcelona), mentre que altres trams també estan afectats per presència d'objectes o per manifestacions a Figueres i Vilafant (Girona), així com a l'Ametlla de Mar (Tarragona).









També pateixen talls l'A-27 a Tarragona, la C-13 a Lleida, la C-16 a Terrassa (Barcelona) ia Berga (Barcelona), la C-17 a Gurb (Barcelona), la C-242 a Granadella ( Lleida) i la C-60 a la Roca del Vallès (Barcelona).





Així mateix, s'impedeix circular per la C-66 a Torrent (Girona), la N-240 a les Borges Blanques (Lleida), la N-260 a Lles de Cerdanya (Lleida) i la N-340 a Camarles (Tarragona).





Els Mossos d'Esquadra, a través de Twitter, han advertit que diversos vehicles han patit incidències per xocs amb files de pneumàtics cremats i han demanat extremar la precaució al volant.









FGC





La línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha reprès el seu servei poc després de les 8.00 hores després d'haver vist interromput cap a les 7.00 d'aquest dijous a l'estació de Sant Cugat per la presència de persones que ocupaven la via per la vaga.





Segons ha informat FGC en un apunt a Twitter recollit, els trens ja s'aturen a totes les estacions després d'haver-ho fet només entre les de Plaça Catalunya i Sant Cugat, Hospital General i Terrassa Nacions Unides, i Volpelleres i Sabadell Parc del Nord.





Amb motiu de la vaga, FGC ofereix serveis mínims del 50% en hora punta -de 6.30 a 9.30 hores i de 17.00 a 20.00- i del 25% durant la resta de la jornada.





RODALIES





La circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) s'ha restablert després de veure interrompuda a primera hora per la presència de persones caminant per les vies.









Segons ha informat Rodalies, la incidència s'ha solucionat cap a les 8.00 hores, després d'haver afectat al servei de les línies R2 sud, R13, R14, R15 i R16.





Amb motiu de la vaga, els trens de Rodalies i regionals de Renfe funcionaran en serveis mínims al 33% durant tot el dia.





BARCELONA





Grups de manifestants d'entre 30 i 40 persones tallen de forma puntual punts de la Diagonal de Barcelona, la Gran Via i els accessos de la Ronda de Dalt a Barcelona amb motiu de la vaga general en contra del judici pel procés sobiranista.









Segons ha informat la Conselleria d'Interior, els Mossos d'Esquadra estan treballant per restablir la normalitat en aquests carrers, ja que amb motiu de les mobilitzacions hi ha línies de bus afectades.





Segons la Guàrdia Urbana, també ha estat tallada l'avinguda Meridiana a l'alçada del passeig Fabra i Puig, per la qual cosa s'ha desviat el trànsit en aquest punt.





A la Gran Via, hi ha hagut incidències a l'altura de la Campana, i també a la plaça de Glòries i a l'avinguda Paral·lel al llarg del matí.





Un altre punt que ha estat tallat en algun moment a primera hora del matí ha estat la plaça Lesseps.