​Tres mesos de presó per al directiu d'Andorra Turisme

El director d’administració d’Andorra Turisme ha acceptat els càrrecs de l’apropiació indeguda sobre la base d’un delicte contra la Funció Pública i/o malbaratament de cabals públics. A banda dels tres mesos de presó ferma hi ha una sanció econòmica que haurà de satisfer i que encara no ha transcendit.





Els càlculs que havia fet el ministeri i Andorra Turisme indicaven que els diners que s’haurien malversat serien uns tres mil euros. El modus operandi del càrrec directiu passava per l’ús irregular de la targeta de crèdit atorgada per Andorra Turisme. La targeta estava destinada a fer compres i despeses per a la societat pública, però el directiu l’hauria utilitzat també per fer despeses i compres personals.





Tal com va avançar el 'Diari d'Andorra', no s’ha pogut fer un examen exhaustiu de la quantitat de la sostracció de diners públics, però es va apostar per la rapidesa a l’hora de posar el cas en coneixement de la policia.





Fonts properes al cas van indicar que l’empresonat, J. T., ja hauria tingut problemes en alguna empresa a la qual havia treballat amb anterioritat. La petitesa de la pena imposada comportarà, amb les reduccions, que l’home pugui sortir aviat de la Comella.