Jordi Sànchez també es declara "pres polític"

L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez s'ha definit davant el tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya com un "pres polític", com van fer Oriol Junqueras i Raül Romeva, i considera que el judici al Suprem també és un procés "polític", però ha dit que va a donar al tribunal l'"oportunitat" de demostrar la seva imparcialitat.





Amb un llaç groc a la solapa de la jaqueta, i un cop ha manifestat les seves queixes pel que fa a l'idioma en què va a declarar, Sànchez ha dit que està "convençut que tots els fets" dels que l'acusa la Fiscalia són "absolutament falsos" i, per això, no té cap "por a respondre", ja que la seva "obligació és donar resposta a la veritat".





Després de recordar que el Tribunal Suprem es defineix com imparcial, l'acusat ha avançat que contestarà durant la seva compareixença a Fiscalia i Advocacia de l'Estat -no així a l'acusació popular que exerceix Vox- perquè vol "donar l'oportunitat" de mostrar aquesta imparcialitat. "No tinc cap temor a poder respondre i oferir la veritat", ha manifestat.









Sànchez, el desè acusat en ser interrogat, ha començat a declarar en el judici poc després de les 11.15 hores. Després de seure a taula destinada als compareixents, davant dels magistrats, el també diputat de JxCat -suspès després del seu processament per rebel·lió- ha començat la seva intervenció lamentant que el tribunal no hagi accedit a una traducció simultània del català.





Com la resta d'acusats, Sànchez ha renunciat a la traducció consecutiva i ha menyspreat els arguments que va esgrimir el primer dia del judici el president del tribunal, Manuel Marchena, sobre les raons emocionals que pot haver per voler declarar en català.





"El meu dret no és poder-me expressar respecte als meus sentiments, sinó defensar-me davant d'una acusació injusta", ha assenyalat.





En aquest sentit, ha reivindicat que té "el mateix dret que qualsevol ciutadà a usar" la seva llengua materna perquè amb ella pot "oferir una major naturalitat en la defensa" dels seus plantejaments. I al mateix temps, ha lamentat que el tribunal hagi "perdut una oportunitat de fer pedagogia del que és un Estat plurinacional". "Si tinguéssim una actitud diferent de les autoritats de l'Estat, aquest judici no tindria sentit", ha apuntat.





El Ministeri Públic sol·licita per a Sànchez 17 anys de presó per un delicte de rebel·lió. L'Advocacia de l'Estat rebaixa la seva petició a 8 anys de presó per sedició. Mentrestant, Vox l'acusa de dos delictes de rebel·lió i un d'organització criminal i reclama fins a 62 anys.