Milers de manifestants s'han concentrat al migdia d'avui en diversos punts del centre de la ciutat de Barcelona provocant també talls de trànsit, com ha passat en les places Universitat, Catalunya i Urquinaona, on gran part dels comerços estan oberts.









Els ciutadans marxen per diversos carrers, com la Gran Via, Ronda Sant Pere, Pau Claris la Via Laietana, i coregen consignes a favor de la independència, la vaga general i l'alliberament dels "presos polítics".





Manifestants i agents dels mossos d'Esquadra han viscut moments de tensió en el passeig de Gràcia de Barcelona, on han coincidit en sortir alguns que ocupaven les vies en l'estació de Rodalies de Plaça Catalunya.









Els mossos han realitzat alguna petita càrrega i han establert un cordó en passeig de Gràcia, davant diversos furgons de la policia catalana, als quals s'ha llançat algun objecte.





Els manifestants han corejat consignes com 'No us mereixeu la senyera que porteu', 'Fora els forces d'ocupació' i 'El vostre conseller és a la presó'.









Un miler de manifestants dels CDR han protestat aquest dijous a Barcelona davant els edificis de Foment del Treball i CC.OO. per la vaga general. En arribar a l'altura de la patronal, han encès pots de fum, bengales i han enganxat adhesius a la porta de la seu de Foment del Treball amb el lema 'República en construcció'.





A continuació, els manifestants han baixat fins a la seu de CCOO de Catalunya al mateix carrer, on han cridat 'Esquirols', han fet pintades, han llançat pintura i ous, i han encès pots de fum.





La vaga d'avui està convocada per la Intersindical, però no té el suport dels sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT.









La mobilització també ha passat per davant de la Prefectura Superior de Policia Nacional, on han cridat consignes com '1 d'octubre, ni oblit ni perdó', 'Fora les forces d'ocupació' i 'Aquest edifici serà una biblioteca'.





QUATRE DETINGUTS





Durant les protestes de la jornada de vaga a Barcelona han estat detinguts quatre manifestants. Un d'ells a la confluència de la Gran Via amb el carrer Urgell per donar un cop de puny a un mosso d'Esquadra, per un presumpte delicte d'atemptat.





Altres dos han estat a Tarragona, un en una manifestació a la ciutat i un altre durant els incidents en el tall de carretera de la N-240 per part dels CDR.





El quart arrestat s'ha realitzat en el tall de carretera de la C-17 al seu pas per Gurb (Barcelona), on a més un periodista de TV3 ha resultat ferit per una pedrada.





A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha atès dos ferits lleus a l'avinguda Meridiana amb el carrer Aragó: un ha estat donat d'alta 'in situ' i un altre ha estat traslladat a un centre hospitalari.





Segons Interior, la mobilitat d'accés i sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona ha caigut un 13,7% durant el matí de la jornada de vaga.









UNIVERSITATS





Universitats per la República ha assegurat que el seguiment de la vaga està sent "molt alt" a les universitats catalanes, ha dit en un tuit.









Fonts de diferents universitats públiques catalanes han remarcat que hi ha poca activitat en els centres, sense que es produeixin incidències, excepte a la Universitat de Lleida (UdL), on piquets han bloquejat accessos al Rectorat.









En l'Autònoma de Barcelona (UAB) hi ha "molt poca activitat" al campus, però no s'han produït incidents, igual que a la Pompeu Fabra (UPF), on també es registra poca afluència.









A la Politècnica de Catalunya (UPC) es registra menor afluència a les facultats, sense incidències, però a l'Escola d'Enginyers Industrials s'han bloquejat accessos a primera hora, que han estat reoberts.