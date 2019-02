Llum verda a la nova llei hipotecària. La llei de crèdit immobiliari ha estat aprovada aquest dijous al Congrés, encara que la seva entrada en vigor es retardarà tres mesos després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat a l'avalar la cambra baixa una esmena del Senat que donava més marge a les entitats financeres per adaptar-se a la legislació.





D'aquesta manera, la nova llei de crèdit immobiliari no entrarà en vigor almenys fins a finals de maig, una vegada que el termini màxim per a traslladar aquesta directiva europea expirés fa ja tres anys, al març de 2016.





EL CONGRÉS TOMBA EL TIPUS ZERO I ESTABLEIX MÉS GARANTIES





Una de les claus de la nova llei és eliminar el tipus impositiu zero de l'IAJD (Impost d'Actes Jurídics Documentats), a més d'aprovar la regulació d'un 'crèdit verd' per fomentar les inversions d'eficiència energètica i la utilització d'energia renovable en edificis .





En les votacions d'aquest dijous, el Congrés ha recuperat les comissions per amortització anticipada en les hipoteques a tipus fix, que el PP havia duplicat al Senat. La nova llei fixa un límit màxim a aquestes comissions del 2% en els deu primers anys de vigència del crèdit i d'un 1,5% a partir de llavors.





D'altra banda, es manté el caràcter retroactiu de la llei pel que fa a aquelles hipoteques amb clàusules de venciment anticipat, on es regulen les condicions d'execució del crèdit (pas previ a un desnonament).





La llei finalment estableix que els consumidors amb hipoteques que continguin aquestes clàusules hauran de decidir quin règim els resulta més favorable i, per tant, si s'acullen a la nova llei hipotecària o al vigent en la signatura del contracte.





Pel que fa a les garanties per als hipotecats, la norma obliga a fer una visita obligatòria al notari un dia abans de la signatura del contracte, tant per al titular com per als avaladors, per rebre un assessorament gratuït i respondre a un formulari sobre la hipoteca .





Aquesta mesura se suma a altres previsions respecte a la transparència i publicitat dels contractes hipotecaris, que inclou una redacció més clara de les clàusules contractuals o l'oferiment or part del banc d'una fitxa europea d'informació normalitzada (Fein), un document que tindrà caràcter d'oferta vinculant mitjançant el qual s'avaluaran la solvència del client.





PER ADICAE, LA LLEI "ES QUEDA CURTA"





Adicae considera que la nova llei hipotecària aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats no solucionarà els "gravíssims problemes" de la bombolla immobiliària, tot i que reconeix que introdueix millores al projecte inicial de l'exministre Luis de Guindos.





"Afortunadament, les esmenes probanca més importants procedents del Senat no han estat aprovades per la cambra baixa, com l'augment de les comissions per amortització anticipada, lliurar l'impost d'actes jurídics a la banca o retardar l'entrada en vigor de la pròpia llei" , ha assenyalat l'associació en un comunicat, tot i que ha advertit que caldrà revisar en profunditat tot el mercat hipotecari espanyol després de la crisi.





En la seva opinió, la nova llei hipotecària "es queda curta" en la protecció del consumidor, no evitarà "nous abusos de la banca en matèria hipotecària" i no acabarà amb l'especulació.





UN PROJECTE APROVAT PER GUINDOS A 2017





Amb les votacions d'aquest dijous, es posa fi a un tràmit parlamentari iniciat pel ministre popular Luis de Guindos, que va aprovar en Consell de Ministres el projecte de llei al novembre de 2017.





No obstant això, el gruix de la tramitació parlamentària es va produir ja sota el Govern del PSOE, que va tractar, sense èxit, un pas accelerat de la llei pel Congrés per la via d'urgència, i va haver de negociar-la amb la resta de forces.





Finalment, la llei s'ha aprovat al Congrés amb els vots positius de PP, PSOE, Ciutadans, PDeCAT i PNB, mentre que Units Podem, Esquerra Republicana, Compromís i EH-Bildu han votat en contra.