El Barça Lassa ha doblegat aquest dijous el Kirolbet Baskonia al Palau Blaugrana (77-67), en la 23a jornada de l'Eurolliga, per seguir fort en la lluita pel 'Top 4' de la competició i donar continuïtat a les bones sensacions assolides en la Copa del Rei que va guanyar a l'etern rival a Madrid, mentre que el Baskonia ha sortit perdut a la pista i malgrat la seva honrosa reacció haurà de seguir lluitant per estar en els play-offs.





Els blaugranes han dominat el partit de principi a fi, encara que no han tingut un final gaire plàcid perquè el Baskonia ha rondat la barrera dels 10 punts, i fins i tot hi ha arribat (73-63) en els dos minuts finals, malgrat haver anat guanyant de 25 en la primera part. Però la dinàmica de la Copa del Rei ha seguit intacta, amb un Barça al qual han sortit moltes més coses.





Thomas Heurtel i Kevin Seraphin segueixen sent letals quan troben minuts compartits a la pista, com Astèrix i Obèlix. A les seves mans, els jugadors del Baskonia han estat romans però no gladiadors. També Pau Ribas ha fet un gran partit, i liderat per ells el Barça Lassa ha atropellat primer, i ha gestionat després, per segellar un valuós triomf abans de rebre el Reial Madrid en un clàssic europeu que es preveu calent.