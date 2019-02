Guardiola, tossut amb les seves defenses als polítics presos malgrat les sancions

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha tornat a mostrar el seu suport als polítics catalans acusats de rebel·lió i ha assegurat que "no pensava que un any després encara estarien a la presó", a més de desitjar que tot es resolgui com més aviat.





Guardiola, que dimarts passat va lluir el llaç groc en el partit de 'Champions' contra el Schalke 04, ha comparegut aquest divendres davant els mitjans abillat amb un jersei del mateix color i ha dedicat uns minuts a la consulta independentista. "No pensava que un any després encara estarien a la presó. Han demostrat que han estat acusats de delictes que no van fer", ha indicat.





"Espero que puguin tornar amb les seves vides i amb les seves famílies (...) i que pugui resoldre com més aviat millor", ha afegit el tècnic de Santpedor, que aquest diumenge baralla per aconseguir el seu quart títol com a entrenador del Manchester City a la final de la Copa de la Lliga contra el Chelsea.





Guardiola ja ha estat expedientat per la Federació Anglesa (FA) després de portar el llaç groc en suport als líders independentistes. Segons l'associació britànica el tècnic català viola la reglamentació a "exhibir" un missatge polític.





L'exentrenador del FC Barcelona també ha estat multat en diverses ocasions pel mateix motiu. El març de l'any passat va rebre un càstig de 22.500 euros i al setembre va repetir una multa idèntica. La FA va considerar que Guardiola va arribar a "desafiar" amb el llaç.