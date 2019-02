Art i Gastronomia a l'Hospitalet per al Mobile World Congress

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha presentat aquest divendres l as activitats organitzades per l'Ajuntament durant el Mobile World Congress (MWC), per donar a conèixer la ciutat entre els congressistes i apropar la ciutadania a l'esdeveniment "a través de la gastronomia i l'art ".





En un acte davant l'espai del MWC al recinte Gran Via de Fira de Barcelona al costat del conseller delegat de GSMA, John Hoffman, l'alcaldessa ha ressaltat que el programa d'activitats "no només està pensat per als visitants, sinó també per als ciutadans ".





Marín ha celebrat que l'edició d'aquest any "té molt bona pinta" i que el congrés té un impacte econòmic de més de 500 milions d'euros a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya.









JOHN HOFFMAN (GSMA)





Hoffman ha ressaltat la transformació que hi ha hagut a la zona del MWC, especialment en els últims set anys, i que ha estat gràcies a la col·laboració publicoprivada: "Permet que tots els sectors guanyem".





Ha dit que aquest any el congrés està enfocat cap a la connectivitat intel·ligent i ha defensat que en l'art i la gastronomia també hi ha connectivitat intel·ligent, perquè connecten a les persones de la ciutat amb els visitants.





El president de l'Associació de Gastronomia i Turisme de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, Óscar Teruelo, ha ressaltat que el municipi és una "ciutat viva en constant evolució que segueix rebent nous veïns amb els braços oberts" i que acull projectes pioners com el districte cultural.





La responsable del restaurant Brot, Aina Martín, ha convidat els congressistes a "gaudir de la gastronomia de l'Hospitalet" i ha agraït a l'alcaldessa l'impuls que dóna a la gastronomia.





El bailaor de flamenc de La Capitana José Manuel Álvarez ha subratllat, a més, que l'Hospitalet és una "ciutat d'acollida en la qual les diferents cultures s'entrellacen", i, després dels discursos, ha actuat al costat de diverses ballarines.





ACTIVITATS I TECNOLOGIA





Des d'aquest dissabte fins dimecres que ve hi haurà un espai a la plaça Europa denominat Fun Space, on es podrà degustar la cuina local al costat de actuacions de dansa i música.





Un segon espai, a prop del recinte firal, serà el Chill-out Space, que estarà actiu des de dilluns fins dimecres i també oferirà menjar local; i en un dels parterres de la plaça Europa, els artistes Mònica Plans i Àlex Palacín presentaran un grup escultòric.





Les activitats d'aquests espais s'emmarquen en 'l'Hospitalet Experience', una proposta de fusió de cuina i cultura que va més enllà de les activitats que coincideixen amb el MWC.





I de dimarts a divendres, La Farga acollirà el II Youth Mobile Festival (Yomo) organitzat per GSMA, on està previst que 22.000 estudiants i educadors 2100 de L'Hospitalet- assisteixin a l'exposició amb 50 parades i tallers per a joves.





John Hoffman ha destacat sobre aquest esdeveniment que més del 50% dels assistents seran dones joves, el que contribuirà a reduir la "bretxa de gènere" a la tecnologia.





Entre les activitats organitzades per l'Ajuntament pel MWC aquest any, també hi ha el Hospitalet Mobile Tech, que s'ha fet en les dues setmanes prèvies al congrés: han estat unes sessions formatives sobre tecnologia en què han participat 700 persones de la ciutat.