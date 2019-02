Deixar de fumar pot retardar o prevenir l'artritis reumatoide més greu

Deixar l'hàbit de fumar pot reduir el risc de desenvolupar artritis reumatoide seropositiva, la forma més greu de la malaltia, segons ha demostrat per primera vegada un nou estudi realitzat per investigadors de Brigham and Women 's Hospital de Boston (Estats Units).





"El nostre és el primer estudi que mostra que un canvi de comportament pot reduir el risc d'una AR seropositiva. El risc no es tracta només dels gens i la mala sort, sinó que hi ha un component ambiental modificable per a l'inici d'aquesta malaltia i la possibilitat que algunes persones disminueixin el seu risc o fins i tot prevenen l'AR ", explica l'autor, Jeffrey Sparks, de la Divisió de Reumatologia, Immunologia i Al·lèrgia de l'Brigham.





Per realitzar el seu estudi, publicat a 'Arthritis Care & Research', Sparks i els seus col·legues van utilitzar les dades de l'Estudi de salut d'Infermeres, establert el 1976, i l'Estudi de salut d'infermeres II, una segona cohort establerta el 1989. Els dos grups inclouen infermers registrats de tots els Estats Units que van completar enquestes de salut cada dos anys amb preguntes que inclouen informació sobre el tabaquisme i l'estat de salut.





Entre els més de 230.000 participants en aquesta anàlisi, els investigadors van identificar 1.528 que van desenvolupar AR. L'equip d'investigació estava especialment interessat en els 969 casos "seropositius" en lloc de "seronegatius". Els pacients amb AR seropositiva tenen autoanticossos relacionats amb l'AR, i en general presenten manifestacions més greus de la malaltia, com deformitats articulars i discapacitat.









Per a la AR seropositiva, el risc va començar a disminuir aproximadament cinc anys després que les dones van deixar de fumar i van continuar disminuint per més temps que van romandre no fumadores. Els participants que van renunciar definitivament van reduir el seu risc d'AR seropositiva en un 37 per cent després de 30 anys.





L'equip no va trobar cap associació entre la AR seronegativa i el tabaquisme, el que afegeix evidència addicional a la teoria que la AR seronegativa i seropositiva poden ser dues malalties diferents amb diferents factors de risc.





"Una de les lliçons aquí és que es necessita deixar de fumar de forma sostinguda per obtenir el benefici complet -explica Sparks-. Mentre que per a altres malalties, com les malalties cardiovasculars, deixar de fumar pot proporcionar un efecte més immediat, aquí veurem beneficis dècades més tard per a aquells que deixen de fumar permanentment ".





Si bé els mecanismes biològics que vinculen l'hàbit de fumar i el desenvolupament de l'AR no estan clars, Sparks i els seus col·legues pensen que fumar pot afectar un procés de malaltia preclínica que condueix a la formació d'autoanticossos relacionats amb l'AR i augmenta la inflamació .





A més d'estudiar més a fons la biologia de l'AR, volen ampliar les seves investigacions per incloure homes i assajos d'intervenció entre fumadors actius per veure si és possible prevenir prospectivament la formació d'autoanticossos relacionats amb l'AR i la progressió de la malaltia. Malaltia entre les persones amb més risc.