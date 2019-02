La zona esportiva més gran de Barcelona s'estrena a Les Corts

El districte de Les Corts de Barcelona estrenarà aquest dilluns la zona d'ús esportiu més gran de Barcelona -7.000 metres quadrats- al Parc de la Bederrida, en la qual es podrà practicar esport de manera lliure i gratuïta.





En un comunicat aquest dissabte, l'Ajuntament ha informat que aquest espai respon a una demanda veïnal sorgida del procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal del 2016 i serà el més gran de la ciutat amb aquestes característiques.





El regidor del districte, Agustí Colom, ha assegurat que aquest nou espai "està pensat per al gaudi del veïnat i dels col·lectius que passen cada dia pel districte", pel que ha explicat que es farà difusió entre la població universitària, centres de secundària, esplais i entitats juvenils.









Aquesta zona esportiva estarà oberta tots els dies de 10 a 21 hores i en ella es podrà practicar futbol, bàsquet, atletisme i tennis de taula, així com exercicis en dues zones independents pensades per millorar el desenvolupament de l'agilitat, la flexibilitat i la tonificació muscular.





El consistori ha redactat unes normes de funcionament de les instal·lacions, de manera que no es permetrà l'apropiació de l'espai per part de grups, ni les reserves prèvies per hores, per la qual cosa hi haurà una persona que dinamitzarà i regularà l'ús dels espais.