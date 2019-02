Messi guanya a Sevilla, qui si no?

El Barça revalida el seu títol de Lliga al Pizjuán. A falta encara de 3 mesos per al final de la competició domèstica, els de Valverde guanyen un cop més al Sevilla (2-4) i segueixen amb la seva avantatge de 7 punts per sobre del Altético ia 9 punts del Madrid.









Criticat per la seva falta de gol, també Suárez ha pogut marcar avui (92 ') l'últim tant per als blaugranes. Però, fins a l'aparició del 10 argentí en el partit, Ben Yedder al costat de Jesús Navas demostraven la perillositat en atac del Sevilla de Machín i justificaven per què tornen a estar un altre any més disputant la UEFA League.





Precisament, Navas avançava als sevillans en el minut 21, després justament 20 minuts de setge dels sevillistes a la porteria de Ter Stegen. Contestava Messi al 25 amb el primer dels tres gols del seu hat-trick, després d'associar-se amb Rakitic, llançant un xut amb l'esquerra directe a l'escaire, agafant la pilota de volea.





Tot i això, el conjunt sevillista no es va enfonsar (almenys no fins a la segona meitat de la trobada) i es va tornar a posar davant en el marcador amb una pilota enrere de Sarabia que va transformar Mercat (42 ') abans del descans. El Pizjuan embogia, amb més de 41.000 espectadors.





Una eufòria que només dur 17 minuts després de l'inici de la segona part, on Messi va tornar a salvar de la dificultat al Barça (67 ') assistit per Dembele, a passada una altra vegada de Rakitic, qui després de Messi, va ser el millor dels blaugranes en aquesta trobada, ja que el croat coneixia bé el rival, sent el Sevilla seu exequip.





Ja en el 84, amb un Sevilla desaparegut en els últims 45 minuts, Messi es portava els seus 3 gols i posava el tancament a una trobada que Suárez acabaria de segellar en els minuts de descompte (92 '), superant per quarta vegada en el dia d'avui a Vaclík.





@fcbarcelona





El Barça, sense Messi, trontolla. Però el Sevilla és la víctima preferida de l'argetino, a qui ha marcat 36 gols en els 37 partits que ha tingut amb aquest equip. La setmana que ve, els de Valverde s'enfrontaren 2 clàssics (el dimecres de Copa i el diumenge per Lliga) en una mateixa setmana al Bernabeu.





Els blaugrana es jugaran aquesta setmana la cara o la creu: guanyar i agafar forces anímicament per anar a per la Champions, o ensopegar i seguir conformant-se amb un joc impropi, mancat d'essència, i aferrar només a la competició domèstica.