Felip V presideix el sopar oficial del GSMA del Mobile World Congress

El Rei Felip VI viatja aquest diumenge a Barcelona per assistir al sopar oficial del GSMA Mobile World Congress 2019 que tindrà lloc aquest any al Museu Nacional d'Art de Cataluya (Mnac).





El monarca assisteix un cop més a la trobada previ on les autoritats reben als representants de l'organització ia membres de grans empreses que participen al Mobile World Congress (MWC), que preveu en la seva catorzena edició uns 107.000 assistents.





El president de la Generalitat, Quim Torra, també participarà en el sopar costat de la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, també tenen previst acudir al sopar inaugural.









El mateix diumenge al migdia, la ministra d'Economia i Hisenda, Nadia Calviño, assistirà al II 'Digital Future Society Summit' de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) al Palau de Congressos de Fira de Barcelona.





Dilluns al matí, el Rei presidirà la inauguració del congrés al recinte de Gran Via, en un acte al qual també assistiran Torra, Puigneró i la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, així com Colau i Marín.





Després de la inauguració, Torra presidirà la presentació de la primera ambulància connectada amb 5G en un acte que tindrà lloc dins de l'expositor 'Catalonia' de la Generalitat, al costat de Puigneró i la consellera de Salut, Alba Vergés.





A les 16.00 hores, la consellera Chacón anirà al recorregut inaugural del Four Years From Now (4YFN) 2019, al qual també assistirà Colau i que tindrà lloc a palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.





A la tarda, el monarca assistirà al lliurament del Premi Regne d'Espanya a la Trajectòria Empresarial a Mariano Puig, que concedeix el Cercle d'Empresaris, el Cercle d'Economia i el Cercle d'Empresaris Bascos, en un acte a la seu de l'escola de negocis Iese, a la capital catalana.