Barcelona, seu del fòrum mundial de la tecnologia

La Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha fet un pas més aquest diumenge per la celebració futura d'un fòrum mundial de debat sobre la tecnologia i els seus impactes a Barcelona, que vol assemblar-se a les Cimeres del Clima.





Ho ha ha fet amb la segona trobada del grup d'experts que integra el Digital Future Society (DFS) en el marc del Mobile World Congress (MWC), saló internacional que té lloc des del dilluns fins al dijous en els recintes de Gran Via i Montjuïc de Fira de Barcelona i La Farga de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





El director del DFS, Esteban Redolfi, ha defensat que "cal seguir pas a pas per arribar a la gran conversa global" que ha de suposar aquest fòrum sobre tecnologia i en què s'exposaran els continguts debatuts i experimentats pel DFS amb la intenció de signar acords amb organitzacions internacionals com les Nacions Unides, el Fòrum Econòmic Mundial i la Unió Europea.





"Anem pel bon camí: construint aliances poc a poc i implicant grans entitats", ha explicat Redolfi i ha assenyalat que les Cimeres del Clima també van trigar anys a acabar de concretar-se.





Aquest laboratori d'idees que impulsarà el fòrum mundial està en funcionament des de fa més de dos mesos, després de la seva primera trobada, que es va emmarcar en un altre saló de Fira, l'Smart City Expo i que va reunir 70 experts.





La segona trobada del DFS revisarà durant el matí d'aquest diumenge com s'ha anat avançant en els temes discutits el passat novembre i continuarà el debat aquesta vegada amb 250 experts.









Els dos temes que s'abordaran aquest diumenge seran la innovació pública o com els governs poden aprofitar la tecnologia per ser més eficients, a més de què fer perquè recuperin el protagonisme en la producció tecnològica, i la confiança i seguretat digital per a incloure la dimensió ètica en aquesta activitat economómica.





Després d'aquesta reunió, Redolfi ha indicat que el DFS preveu tornar a trobar-se a Barcelona a finals d'any "per serguir avançant" en el seu assentament com a laboratori d'idees i la consecució del fòrum mundial sobre tecnologia.





El DFS està impulsat per la MWCapital, una iniciativa impulsada pel Govern, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i la GSMA com a socis fundadors i Telefónica, Vodafone, Orange i Damm com a socis corporatius.





DOCUMENT FUNDACIONAL





El DFS subscriurà durant la jornada d'aquest diumenge el document que estableix la seva posició com a laboratori d'idees que "aspira a construir un futur inclusiu, just i sostenible en l'era digital".





"Per això, el DFS involucra experts, legisladors, organitzacions civils i emprenedors per explorar, experimentar i intercanviar coneixements", estableix el document.





Tota la reflexió realitzada pel laboratori d'idees es vol traduir en acció local i crear espais per a les comunitats i ciutadans en què compartir idees i solucions.





Els eixos del DFS són la innovació pública, la confiança i seguretat digital, que ja s'analitzaran aquest diumenge, l'empoderament ciutadà i la inclusió, i el creixement equitatiu.