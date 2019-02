Sandro Rosell, acusat de liderar una xarxa que va blanquejar 20 milions d'euros, compareix demà davant l'Audiència Nacional

La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional jutjarà a partir d'aquest dilluns l'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell acusat de liderar una organització criminal que acabo blanquejant més de 19,9 milions d'euros del que va ser president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) entre 1989 i 2012, Ricardo Terra Teixeira, delictes pels quals la Fiscalia demana per a ell 11 anys de presó.





Al costat de Rosell, que porta a la presó provisional des de maig de 2017, s'asseuran a la banqueta la seva dona, Marta Pineda; el seu soci Joan Besolí -també a la presó preventiva-, el cunyat d'aquest, Antonio Ramos; el seu amic personal José Colomer, i el seu presumpte testaferro, Sahe Ohanessian, tots ells acusats per la Fiscalia com a integrants d ' "una estructura estable" que des d'almenys 2006, es va dedicar "al rentat de capitals a gran escala".









L'acusació se centra, en primer lloc, en Uptrend Developement, la societat participada per Rosell i Besolí que va fer d'intermediària en els contractes de drets audiovisuals per a l'emissió de 24 partits de la selecció brasilera de futbol que la CFB presidida per Terra Teixeira va signar amb International Sports Event, una labor amb la qual van ingressar 8,3 milions d'euros part dels quals serien una mossegada per a ell.





COMPTES I SOCIETATS DE SEUS AMICS





Per poder fer-li arribar aquests diners d'origen il·lícit, segons la Fiscalia, els amics de tots dos, Ramos i Colomer, van prestar els seus comptes bancaris i les societats que administraven, de manera que els diners va acabar passant per un entramat societari coordinat per Besolí en bancs de Andorra i va acabar apareixent invertit en un immoble a Florida del qual Terra Teixeira participava.





La Fiscalia assenyala a més la presumpta "venda simulada" d'una empresa de la qual participaven Rosell i la seva dona, Bonus Sport Marketing, que amb un capital de 4.000 euros va ser venuda per més de 13,5 milions a una mercantil libanesa en una operació que "no va ser real" i que els hauria servit per portar a Espanya aquests diners d'origen il·lícit relacionat amb Terra Teixeira.





Aquella venda, sempre d'acord al relat dels fets del Ministeri Públic, era part de la mateixa operació per blanquejar els diners de Terra Teixeira: Els més de 6,5 milions d'euros que van rebre per la venda de Bonus Rosell i Pineda formaven part del mateix acord entre Uptrend i la International Sports Event, de manera que al final, van ser 14,9 milions d'euros "els fons que es van distreure" de l'empresa audiovisual "amb ocasió de la venda dels partits amistosos" de la selecció brasilera de futbol, quantitat que després s'hauria blanquejat.





NO va perjudicar la CBF, SEGONS LA DEFENSA









Una cosa similar va passar amb el contracte de patrocini de la firma Nike per a la selecció del Brasil signat al novembre de 2008. Una empresa brasilera de Rosell (Ailanto) hauria fet d'intermediària per la CBF per 26 milions d'euros, dels quals ell es portaria 12 , d'acord a la documentació intervinguda en els registres. Tres mesos després, Terra Teixeira va ingressar 5 milions d'euros en un compte a Andorra d'una societat controlada per l'acusat, diners que va acabar passant per comptes i societats de la resta d'implicats.





Per a la defensa de Rosell, "no hi ha indicis d'activitat delictiva alguna". Sosté que només s'hauria comès fet delictiu si la CBF fos pública, que no ho és; que tot i ser privada Teixeira hagués cobrat comissions i que li hagués denunciat la CBF per això, però la confederació no va patir cap perjudici i va doblar els seus beneficis per partit amistós convertint-se en la millor pagada del món per la intermediació de Sandro Rosell.





Argumenta a més que Teixeira no va cobrar cap comissió de ISE perquè així ho va dir el director d'aquesta empresa en seu judicial i si les hagués cobrat de Rosell, no seria rellevant ja que es tractaria d'un delicte de corrupció entre particulars que al Brasil no es persegueix ia Espanya el 2006, quan van transcórrer els fets, tampoc.