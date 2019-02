Amb què es troben els assistents al Mobile World Congress a Barcelona?

Amb què es troben els assistents al Mobil i World Congress a Barcelona? Hi ha protestes dels Comitès en Defensa de la República (CDR) contra la visita del rei Felip VI, qui a més ha vist com no li rebien l'alcaldessa Ada Colau i el president de la Generalitat Quim Torra. No tenen l'opció d'agafar un cotxe Uber o Cabify, cosa que dificulta la mobilitat, i els que vulguin anar a Metro topen amb una vaga de treballadors.









El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat aquest diumenge que l'expresident Carles Puigdemont va ocupar el seu lloc en el sopar inaugural del MWC el 2017 i que ni ell ni els membres del seu govern "poden estar" en aquesta edició per trobar uns en l'estranger i altres empresonats per impulsar l'1-O.





Ho ha dit en el sopar del congrés mundial a la qual han assistit el Rei; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; els ministres Pedro Duque, Meritxell Batet i Nadia Calviño; la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, entre d'altres autoritats.





"Puigdemont els va donar la benvinguda fa dos anys. Vull recordar que ell i els membres del seu Govern avui no poden estar aquí", ha lamentat el president, que ha celebrat que el MWC hagi tornat a triar Barcelona com a seu.





CAMBRA





Aquest és el panorama en paral·lel als grans avenços tecnològic. I, a més, se suma la batalla per qui succeeix a Miquel Valls a la Cambra de Comerç de Barcelona, ja que els candidats són dues persones simpatitzants amb el moviment independentista: Enric Crous i Joan Canadell, que compta amb el vistiplau de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i és fundador de Petrolis Independents, així com cofundador del Cercle Català de Negocis (CNN). En la seva llista figuren noms com l'actor Joel Joan o el gerent de CatGas, Pere Gran.





Crous comptava amb el suport no oficial de la Generalitat, ja que des de la Conselleria d'Empresa i Coneixement s'han produït diferents declaracions al seu favor que el seu lideratge unís a diferents empresaris sobiranistes.





Aquest dilluns 25 de febrer finalitza el termini de presentació de candidatures. A més de Crous i Canadell, pot presentar-se el president de Banc Mediolanum, Carles Tusquets.





BLINDATGE POLICIAL





L'organització juvenil Arran i els Comitès de Defensa de la República van desconvocar la concentració aquest diumenge a la plaça Espanya de Barcelona per protestar contra la presència de Felip VI en el sopar oficial d'obertura del MWC, "davant el blindatge policial dels Mossos d' Esquadra i les múltiples identificacions".





En un apunt a Twitter, CDR ha criticat que "una vegada més el Govern exerceixi de protector i còmplice del règim del 78" i han anunciat que desconvoquen la protesta.





Un miler de manifestants es va concentrar a plaça Espanya i han avançat cap al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a través de l'avinguda Maria Cristina, i han portat pancartes en què es podia llegir: 'Stop Repressió', ' Borbons podrits ',' Per què no calles? ' i 'Els reis en els contes'.





Els Mossos d'Esquadra van desplegar set furgonetes de la Brimo i també s'ha desplaçat una ambulància, mentre que la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit de l'avinguda Reina Cristina, per on han avançat els manifestants, que han cridat: 'Fora feixistes dels nostres barris'.





A més, els CDR van realitzar una altra acció de protesta davant del MNAC, per "deixar ben clar al Borbó que no és benvingut".





Una trentena de persones va asseure a les portes del museu, on s'ha celebrat aquest diumenge a la nit el sopar inaugural del MWC, i han desplegat una pancarta en què posava 'Destronem-ho'.





METRO





En aquesta imatge sobiranista de Barcelona també hi ha problemes laborals. La plantilla de treballadors del metro de Barcelona comença una vaga amb aturades de dues hores per torn aquest dilluns per protestar contra la gestió de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de la presència d'amiant al suburbà.





Les aturades parcials convocades pels treballadors s'allargaran fins dijous i tindran lloc entre les 7.00 i les 9.00 hores -en el torn de ragen-, entre les 16.00 i les 18.00 hores -torn de tarda- i entre les 22.50 i les 00.50 hores -en el torn de nit-.





La Conselleria de Treball de la Generalitat va fixar divendres els serveis mínims, pels quals el metro circularà al 50% en les aturades parcials entre les 6.30 i les 9.30 hores i entre les 16.00 i les 20.00 hores -en hores punta- i la resta d'hores funcionarà al 30% del servei.





Els treballadors del metro -que ja van fer aturades pel MWC en 2016- van decidir mantenir les aturades després que divendres acabés sense acord la reunió de mediació entre la direcció de TMB i els empleats.





TMB veu insuficients els serveis mínims decretats pel Govern i no veu raons objectives per les aturades, perquè considera que ha donat resposta a les demandes dels treballadors i que la gestió de la presència de l'amiant està regulada per una normativa que està complint.





La tinenta d'alcalde de Barcelona Janet Sanz va avançar dissabte que tornarien a convocar els sindicats aquest dilluns a través de la Conselleria de Treball de la Generalitat per seguir negociant perquè desconvoquin la vaga.