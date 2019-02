El Rei destaca al Mobile que Espanya és una democràcia plena

El Rei ha presidit aquest diumenge el sopar oficial del Mobile World Congress 2019 i durant la seva intervenció davant autoritats i empresaris ha recordat els 40 anys de la Constitució que es van complir el passat 6 de desembre i ha destacat que la Carta Magna ha fet Espanya una "democràcia plena".









Ho ha dit en el sopar del congrés mundial a la qual han assistit el president del Govern, Quim Torra; els ministres Pedro Duque, Meritxell Batet i Nadia Calviño; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera; el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, entre d'altres autoritats.





Felip VI ha realitzat la pràctica totalitat del seu discurs en anglès, encara que també ha utilitzat el castellà i el català: "Una altra de les llengües d'Espanya de la qual cosa estem molt orgullosos".





"Avui Espanya gaudeix d'unes institucions sòlides; fortalesa política i econòmica; atreu 80 milions de visitants i un llarg de nombre d'inversors que veuen bones oportunitats en molts sectors de la nostra economia", ha dit el cap d'Estat, que ha agraït la presència dels assistents en aquesta edició.





El monarca ha recordat que és la setena edició de l'obertura del congrés a la qual assisteix: "Primer, des del 2012 com a Príncep d'Astúries, i a partir de la meva proclamació com a Rei, ja com a cap d'Estat. Siguin molt benvinguts a Barcelona".