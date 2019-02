El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha presentat aquest dilluns el contingut dels Pressupostos de la Generalitat 2019, que inclou un augment de la despesa no financera i no finalista de 1.715 milions d'euros, fins als 26.157 en total.





Ho ha explicat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, que s'ha reunit de forma excepcional aquest dilluns perquè dimarts el president de la Generalitat, Quim Torra, es desplaçarà al Tribunal Suprem per seguir les declaracions de Carme Forcadell i Jordi Cuixart a el judici de l'1-O.





Aragonès, que tornarà a explicar el contingut dels comptes aquest dimecres davant el ple del Parlament, ha explicat que, malgrat que els ingressos creixen un 11,2%, l'obligatorietat de reduir el dèficit fins al 0,1 només permet elevar el despesa departamental fins a un 7,4%.





Tot i que ha presentat aquest dilluns el contingut dels comptes, Aragonès ha insistit que només la entrarà al registre del Parlament si té la garantia dels grups de l'oposició que podran superar el debat de la totalitat i ser tramitades.





Aragonès ha demanat a aquests grups que permetin tramitar els comptes i evitin les "temptacions" del calendari electoral, és a dir, que es doni llum verda a la tramitació aquesta es produeixi a les portes d'una campanya de les eleccions generals.





SEGONS DEPARTAMENTS





D'aquests 1.715 milions d'augment de la despesa que recullen els comptes de 2019, 1.665,5 seran per a les conselleries, i les més beneficiades són Educació; Salut; Treball, Assumptes Socials i Famílies i, en quatre lloc, la de Territori i Sostenibilitat.





Així, la despesa del Departament de Salut ascendeix fins als 9.282,5 milions d'euros, 532 més que en el pressupost actual (augment del 6,1%); el d'Educació 5.244,3, 473,2 més (9,9%); el d'Assumptes Socials 2.532,4 milions, 222,2 més (9,6%) i el de Territori 1.971,8 milions, 114,1 més (6,1%)





Per a reivindicar que són uns pressupostos socials que mereixen ser aprovats, la Generalitat defensa que les tres conselleries socials per excel·lència, la d'Educació, Salut i Assumptes Socials, concentren el 73,6% d'augment de la despesa total del Pressupostos, 1.227,4 milions en xifres absolutes.





L'únic departament que veu retallat la seva despesa és precisament el de Vicepresidència, Economia i Hisenda, el titular de la qual és Aragonès, que veu com el seu pressupost es redueix en 3,7 milions, dels 210,1 dels comptes de 2017 als 206,4 actuals.





"TRANSPARÈNCIA"





Aragonès ha explicat que amb la presentació d'aquests comptes fan un exercici de "transparència" perquè la ciutadania pugui conèixer el contingut dels Pressupostos, i ha confiant en podran convèncer a l'oposició que siguin tramitats.





"Esperem que els grups parlamentaris siguin responsables i estiguin a l'altura i junts convertim en voluntat d'acord allò que diem tan sovint de treballar pel benestar de les persones", ha resolt el vicepresident i conseller d'Economia.





La Generalitat funciona actualment amb els Pressupostos prorrogats de 2017 i no els de 2018, ja que l'any passat ja no va haver-hi comptes perquè estava en vigor el 155; si el Govern no aconsegueix convèncer a l'oposició, haurà d'acabar l'any amb la pròrroga i centrar-se ja en els Pressupostos de 2020.