Els Comuns demanaran que Torra i Aragonès expliquin els seus pressupostos al Parlament

Els comuns registraran dilluns al Parlament una petició de compareixença del president i el vicepresident de la Generalitat, Quim Torra i Pere Aragonès, perquè aclareixin quin és el seu projecte de Pressupostos catalans, han explicat fonts de CatComú.





El grup capitanejat per Jéssica Albiach va suspendre les seves negociacions amb el Govern sobre avalar els comptes, després de sis reunions sectorials i una altra general en què asseguren que l'Executiu no els havia traslladat xifres globals, i després de constatar que durant setmanes les xifres sectorials seguien molt lluny del que seria desitjable.





Després d'aquesta suspensió, el Govern va traslladar als mitjans de comunicació que tenien una contraoferta per seduir els comuns, una cosa que va ratificar Torra durant el ple d'aquesta mateixa setmana.





Dimecres, durant la sessió de control al president, la líder dels comuns a la Cambra, Jéssica Albiach, va acusar Torra ia Aragonès de ser "incapaços de presentar uns pressupostos socials", i el president va anunciar la contraoferta del Govern.





Segons les mateixes fonts, els comuns "s'han cansat d'esperar, perquè diuen públicament que ens van a traslladar una contrafoerta però no hi ha cap sobre la taula", de manera que exigiran que expliquin el seu projecte a la Cambra.









Raonen que, com no han presentat el projecte de pressupostos 2019, el Govern s'està estalviant el seu debat parlamentari: per això volen forçar "explicacions en seu parlamentària, amb llum i taquígrafs, en lloc de fer-ho als mitjans".





"Que expliquin els Pressupostos, que ens donin la informació i ens diguin què volen fer amb els comptes, encara que sospitem que ni tan sols ells ho saben", i han insistit que el dilluns registraran sengles peticions de compareixença perquè Aragonès vagi a la Comissió d'Economia i Torra al ple.





Els comuns qüestionen que, ja al febrer, tingui sentit seguir negociant els comptes de l'actual exercici "o si val més la pena començar a preparar els de 2020", ja que estimen que, després de registrar-se el projecte, el debat parlamentari duraria prop de mes i mig.





Dijous passat, també en el ple, Aragonès es va obrir a revisar l'IRPF i l'Impost de Successions en la tramitació dels comptes fent "modificacions fiscals per millorar la capacitat redistributiva dels impostos cedits" per l'Estat.





Aquesta és una de les propostes que els comuns consideren necessàries per aconseguir les 10 exigències socials que consideren imprescindible, però sense una concreció sobre la despesa que el Govern vol fer en 2019 els comuns no donaran el seu suport al projecte.





"No podem esperar més", tanquen, i aposten perquè el Govern expliqui a la Cambra els números que té en ment.