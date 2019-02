Espanya supera Itàlia i es converteix en el país més sa del món, segons l'edició de 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index, que classifica 169 economies segons els factors que contribueixen a la salut en general.





D'aquesta manera passa del sisè lloc, que ocupava en l'última edició d'aquest estudi publicada el 2017, a la primera amb una puntuació global de 92,8 sobre 100, Espanya avança sis posicions respecte a l'última edició, de 2017, i supera Itàlia, fins ara en primer lloc, que passa a segona posició; els segueixen Islàndia, Japó, Suïssa, Suècia, Austràlia, Singapur, Noruega i Israel.





L'índex classifica a les nacions segons les variables que inclouen l'esperança de vida, mentre que imposa sancions a riscos com el consum de tabac i l'obesitat. També té en compte els factors ambientals, inclòs l'accés a aigua potable i sanejament.





D'aquesta manera, Espanya mostra la major esperança de vida en néixer entre les nacions de la Unió Europea, i només s'estén pel Japó i Suïssa a nivell mundial, segons mostren les dades de les Nacions Unides. L'estudi destaca que a Espanya per a l'any 2040 es preveu que tindrà la més alta esperança de vida, en gairebé 86 anys, seguit per Japó, Singapur i Suïssa, d'acord amb la Universitat de Washington Institut per a la Mètrica de Salut i Avaluació.





"L'Atenció Primària és essencialment proporcionada per proveïdors públics, metges de família especialitzats i personal d'infermeria, que brinden serveis preventius a nens, dones i ancians, i atenció aguda i crònica", segons assenyala l'Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut 2018 sobre Espanya, on s'observa una disminució en l'última dècada en malalties cardiovasculars i morts per càncer.





L'ALIMENTACIÓ, CLAU EN LA BONA SALUT DELS ESPANYOLS





Els investigadors diuen que els hàbits alimentaris poden proporcionar pistes sobre els nivells de salut que gaudeixen Espanya i Itàlia, ja que una "dieta mediterrània, complementada amb oli d'oliva verge extra o nous, va tenir una taxa més baixa d'esdeveniments cardiovasculars majors que les assignades a una dieta baixa en greixos", segons un estudi dirigit per la Universitat de l'Escola de Medicina de Navarra, del que es fa ressò Bloomberg.





Mentrestant, a Amèrica del Nord, el lloc número 16 de Canadà va superar amb escreix als EUA, i Mèxic, tots dos van caure lleugerament a 35 i 53. L'esperança de vida als Estats Units ha estat més baixa a causa de les morts per sobredosi de drogues i suïcidis. D'altra banda, Cuba es va situar en cinc llocs per sobre dels EUA, fet que la converteix en l'única nació que no està classificada com a "d'alts ingressos" pel Banc Mundial a tenir una qualificació tan alta.





Segons expliquen, una de les raons de l'èxit de la nació illenca pot ser el seu èmfasi en l'atenció preventiva sobre l'enfocament dels EUA en el diagnòstic i el tractament de malalties, segons la Secció de Lleis de Salut de l'Associació Americana d'Advocats en un informe l'any passat després de visitar Cuba.





D'altra banda, Corea del Sud va millorar set llocs al 17, mentre que la Xina, on viuen 1,4 mil milions de persones, va pujar tres llocs fins al 52. L'expectativa de vida a la Xina està en camí de superar els EUA en 2040 , segons l'Institut de Mètriques i Avaluació de la Salut.





Finalment, les economies subsaharianes van representar 27 de les 30 nacions més insalubres en el rànquing. Haití, l'Afganistan i el Iemen van ser els altres. Maurici va ser el més saludable a la Sub-Sàhara, situant-se en el número 74 a nivell mundial, ja que tenia la taxa de mortalitat més baixa per malalties transmissibles en una regió encara afectada per la mortalitat infecciosa.