La dieta mediterrània neix de la confluència geogràfica històrica, antropològica i cultural de tres continents: Europa, Àsia i Àfrica, i es considera una de les més equilibrades, completes i saludables del planeta.





Per aprofundir en els seus patrons dietètics CosmoCaixa, amb la col·laboració del Restaurant 7 portes, ha organitzat el cicle de conferències 'La ciència de la dieta mediterrània' en el qual s'abordaran diversos temes relacionats amb l'alimentació des d'un punt de vista científic.





El cicle està compost per quatre sessions. Cadascuna d'elles compta amb una ponència científica al voltant d'una investigació relacionada amb la dieta mediterrània, una xerrada amb un xef professional de renom que ens ensenyarà com incloure aquesta dieta en la nostra vida de forma saludable i un diàleg que ens ajudarà a entendre com la ciència, l'alimentació i la salut humana estan íntimament lligades.





La dieta mediterrània és considerada una de les combinacions d'aliments més equilibrada, completa i saludable i prevé malalties cardiovasculars, càncers i altres afeccions relacionades amb l'oxidació. Malgrat això, s'està produint un abandonament progressiu de la dieta mediterrània a causa de la influència d'hàbits poc saludables. Les altíssimes taxes d'obesitat existents i l'increment de la diabetis i de les malalties cardiovasculars en són una de les conseqüències.





Anna Bach, doctora per la Universitat de Barcelona en el camp de la salut pública i màster en Salut Pública Nutricional per la Universitat de Glasgow (Regne Unit), ens detallarà els pilars bàsics que caracteritzen la dieta mediterrània i els beneficis provats científicament que aquesta exerceix sobre la nostra salut. Posteriorment, la xef d'alta cuina Ariadna Julián explicarà de manera pràctica com podem incorporar a la dieta aliments i hàbits que millorin la nostra salut.