Prendre estatines y seguir la dieta mediterrània redueix el risc de mort en pacients que han patit un atac cardíac

El consum d'estatines al costat de la dieta mediterrània redueix el risc de mort en pacients que han patit un atac cardíac o un vessament cerebral, segons un estudi dut a terme per investigadors de l'IRCCS Neuromed (Itàlia) i que ha estat publicat en el 'International Journal of Cardiology '.









Després d'analitzar a 1.000 persones, els investigadors van comprovar la combinació d'estatines i la dieta mediterrània (composta per fruites, verdures, llegums, cereals, oli d'oliva, vi amb moderació, peix i baixa en carn i productes lactis) aporta més beneficis a la hora de reduir la mortalitat en aquests pacients que quan es consumeixen de forma separada.









Segons el parer dels experts, aquesta efectivitat es deu al fet que, probablement, la dieta mediterrània facilita l'efecte beneficiós de les estatines, que en l'actual treball, realitzat en un entorn real, es van utilitzar a dosis baixes.









Així mateix, els científics també han analitzat els possibles mecanismes subjacents d'aquesta interacció positiva, fins ara poc explorada, entre els medicaments i els hàbits alimentaris. D'aquesta manera, han observat que la combinació d'estatines i la dieta mediterrània redueix també la inflamació, una condició que predisposa a un major risc de malaltia i mortalitat.









"Les nostres dades suggereixen que hauríem de centrar més en les possibles interaccions entre els aliments i els medicaments, un aspecte molt descurat en la investigació epidemiològica. No cal dir que es necessitaran assaigs clínics controlats per aclarir aquestes troballes, però si es confirmen es podrien dissenyar noves possibilitats terapèutiques per a aquells que ja han tingut un esdeveniment cardiovascular ", han tancat els investigadors.