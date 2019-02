Les estàtues humanes de la Rambla carreguen contra la normativa "xenòfoba" de Colau

El president de l'associació República de les Estàtues Humanes de la Rambla de Barcelona, Walter Sant Joaquim, ha criticat aquest dimarts 26 de febrer la nova regulació de l'activitat que ha promogut el Govern d'Ada Colau.





La nova normativa inclou horaris diferenciats entre estiu i hivern i redueix de 30 a 24, les llicències -amb dos torns de 12 estàtues-, cosa que ha lamentat.





"Busquen desestructurar l'art de carrer", ha sostingut Sant Joaquim i ha demanat que la seva activitat depengui de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i no quedi discriminada respecte a altres, com la música de carrer, que veu amb avantatges respecte a les estàtues humanes.





Considera que la normativa és xenòfoba perquè no permet la inscripció al concurs a artistes de carrer estrangers si no tenen permís de residència --cosa que no passa amb la normativa de músics de carrer, que només requereixen tenir passaport vigent--





Sant Joaquim ha exigit canviar la regulació, redactada unilateralment pel Govern municipal, segons ell.





TORNAR A TOTA LA RAMBLA





Ha advertit que el nou horari -de 10.00 a 19.00 a l'hivern amb canvi de torn a les 14.00 i de 9.00 a 23.00 a l'estiu amb canvi a les 16.00- impedirà que les estàtues es col·loquin en hores i dies d'afluència, com les nits de les festes de Nadal, i també en horaris en què persones passegen per la via després de sopar.





Volen tornar a instal·lar-se a llarg de la Rambla i no només en la de Santa Mònica, una "zona inhòspita, poc transitada" i nociva per a la salut dels artistes, en ser un espai obert a prop del mar amb vents forts i sense refugis , tampoc per la pluja ni el sol.





Aquesta ubicació ha comportat problemes de salut per als artistes, segons les al·legacions que va presentar el col·lectiu davant la regulació.









El col·lectiu també critica que hi ha persones amb llicència i punt autoritzat que fa anys que no ocupar o fent-ho pocs dies sense que una altra persona pugui actuar en el lloc malgrat estar buit.





A més, avisa que no hi ha obligació legal per exigir als artistes donar-se d'alta a Hisenda, la Seguretat Social i Autònoms.





MULTA I RETIRADA DEL VESTIT





Sant Joaquim ha criticat que es produeix un "enfrontament constant amb la Guàrdia Urbana" a causa de les directrius de l'Ajuntament, i ha criticat que a l'agost va ser sancionat un membre del col·lectiu per col·locar-se fora del seu punt d'actuació a la Rambla, i que se li va decomissar el material.





Ha assegurat que l'artista -amb el personatge de pistoler- no ha pogut tornar a actuar des de llavors perquè no pot assumir els gairebé 200 euros que exigeix la Guàrdia Urbana per tornar-li el vestuari, una cosa davant del que va sol·licitar per carta la intervenció del comissionat de cultura, Joan Subirats, tot i que assegura que no s'ha resolt.