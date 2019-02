El president del Govern, Quim Torra, ha descartat aquest dimecres avançar les eleccions catalanes si en les pròximes setmanes es confirma que no té els suports suficients per aprovar els Pressupostos de la Generalitat de 2019: "Nosaltres no farem un Pedro Sánchez".









Ho ha dit en una intervenció al Parlament durant la sessió de control al Govern, després que el líder del PSC-Units, Miquel Iceta, l'hagi reptat a convocar eleccions o sotmetre a una qüestió de confiança si el Govern no aconsegueix que els comptes catalans siguin aprovades.





El president català ha descartat qualsevol d'aquests dos escenaris plantejats pel socialista, i li ha dit a Iceta que, si no li agrada l'actual Govern, presenti una moció de censura amb el suport dels seus "socis del 155", en al·lusió a Cs i PP.





Precisament aquest dimecres a les 15.30 hores, Torra compareix en el ple per presentar els Pressupostos públicament, però això no vol dir que tingui previst registrar-los al Parlament per celebrar el primer debat d'admissió a tràmit.





Torra ha insistit que no els portarà al Parlament si no té abans garantit que els comptes podran superar aquesta primera votació, i ha demanat a tots els grups de l'oposició que donin suport als Pressupostos per una qüestió de "responsabilitat, transparència i estabilitat".





El president català ha proclamat que "l'economia català va bé", i aprovar aquests pressupostos és, al seu parer, l'oportunitat perquè aquest bon rumb es tradueixi en millores socials per als catalans -els comptes preveuen un augment de la despesa no financer- .





Torra repta Iceta a presentar una moció de censura però, encara que els independentistes hagin perdut la majoria absoluta que tenien -pel conflicte dels diputats suspesos-, aquesta moció no té possibilitats de prosperar amb l'actual aritmètica parlamentària.





CRÍTIQUES DE ICETA





El diagnòstic d'Iceta és el contrari, ja que ha opinat que el Govern hauria de fer com Sánchez i registrar els comptes al Parlament tot i no tenir els suports assegurats, i ha retret al sobiranisme des de 2010 no haver presentat cap pressupost "en temps i forma" -dins de termini-.





El líder socialista ha criticat que la Generalitat està demorant els comptes descuidant problemes dels catalans com les llistes d'espera, els barracons escolars i taxes universitàries, i ha conclòs: "Si no pensa governar, deixi-ho estar president".