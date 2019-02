La soprano Pilar Jurado ha estat elegida nova presidenta de la SGAE després de prosperar prèviament la moció de censura contra l'anterior dirigent de l'entitat, José Ángel Hevia, segons han confirmat fonts de la societat. Jurado es converteix d'aquesta manera en la segona dona que ocupa la presidència a l'entitat, després d'Ana Diosdado --que va exercir el càrrec del 2001 al 2007--.





La Junta Directiva ha aprovat aquest dimecres 27 de febrer una moció de censura en contra d'Hevia, registrada la setmana anterior per un total de 18 membres d'aquesta junta. L'ordre del dia fixat pel president incloïa la votació del seu relleu en cas que prosperés, com finalment ha passat.





Després de conèixer el registre d'una moció de censura contra ell, Hevia lamentava que "les ànsies personals" per aconseguir la presidència de l'entitat "apareguin en un moment convuls". No obstant això, assegurava que, en cas de tirar endavant aquesta iniciativa, marxaria "content de no haver cedit als interessos personals".





"La moció de censura és una cosa natural en una associació que es regeix per principis democràtics i els que la presenten tenen tot el seu dret a fer-ho. La veritat és que, amb el que està passant a la SGAE, és molt difícil conviure amb un encreuament d'interessos que va a més, malgrat la façana de consens de la junta", apuntava el gaiter.





Jurado posseeix una àmplia formació clàssica (piano, cant, composició, musicologia, direcció d'orquestra i pedagogia musical), la qual cosa li ha permès desenvolupar-se artísticament en la triple faceta de cantant, compositora i directora d'orquestra.





Entre altres guardons, Jurado ha rebut el Premi Iberoamericà Reina Sofia 1992, Jacinto Guerrero 1992, Cristóbal Halffter 1993, Premi Ojo Crítico de Música Clásica de RNE 1998 i Premi Villa de Madrid 2000.