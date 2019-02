Es diu Innohep i és un antitrombòtic que es recepta freqüentment, però si ho demana en una farmàcia segurament no ho trobi. El laboratori que fabrica aquest medicament, Leo Pharma, fa mesos que té problemes per donar resposta al que ha qualificat com "una crescuda substancial de la demanda", segons un comunicat de la companyia danesa.





Per solventerla, el fabricant va posar en marxa un canal d'emergència a través de Alliance Healthcare que en comptes de solucionar el problema, va aixecar polseguera en el sector. Les farmàcies es van queixar que per tenir accés al Innohep (marca comercial de l'heparina), havien de donar-se d'alta en un nou distribuïdor quan fins llavors altres majoristes els havien proporcionat remeses de l'anticoagulant.





Tant el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos , que opera a nivell de tota Espanya, com a Catalunya el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, van criticar aquesta mesura. En concret, el col·legi barceloní va dir estar en desacord amb aquest tipus de canals "atès que el sistema i el model de distribució de medicaments al nostre país és excel·lent".





El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics va anar més enllà i el va definir com una "estratègia comercial" del laboratori. Alguns dels professionals van deixar constància del seu malestar a les xarxes socials.









L'ESCASSETAT ENCARA NO S'HA RESOLT





La realitat és que després que Leo Pharma paralitzés el 17 de gener passat aquest canal d'emergència, la companyia no ha donat encara cap resposta solvent a la manca d'unitats i assegura que aquesta situació s'allargués fins al març.





El fet que la farmacèutica derivés a un canal privat diferent de les cooperatives ha fet saltar les alarmes en el sector, que veuen després del moviment de l'empresa un possible cas d'especulació.