Es presentarà la CUP a les eleccions generals?

La CUP ha obert la porta a presentar-se per primera vegada a les eleccions generals i el debatrà en un Consell Polític extraordinari el 10 de març.









En un comunicat aquest dijous, la formació ha explicat que sempre ha optat per no participar en les eleccions de l'Estat i tradicionalment ha defensat l'abstencionisme com a forma d'acció política, però que en el context actual creu que "l'exercici del dret a l'autodeterminació s'ha convertit en l'element fonamental de confrontació democràtica".





"És per aquest motiu que sotmetrà a debat si ha d'intensificar la seva acció política directa per seguir reivindicant aquest dret més enllà dels Països Catalans i a través de quines estratègies", ha anunciat.





Els 'cupaires' argumenten que el context actual està marcat per "l'excepcionalitat democràtica, on la vulneració de drets fonamentals, que ha culminat amb intervencions a l'autogovern, milers de represaliats, empresonaments i exilis".





Per això, la CUP obrirà un debat tàctic entre les seves bases "per abordar si ha d'esdevenir un agent actiu a l'Estat espanyol i en quin format".





La decisió es prendrà a través d'un procés deliberatiu que finalitzarà amb la celebració d'assemblees territorials plenàries i el Consell Polític extraordinari el 10 de març.





També ha informat que el Secretariat Nacional del partit ja ha presentat un primer esborrany de document per al debat, tot i que encara està pendent de ser ampliat per part de les assemblees i la militància.