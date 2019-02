El candidat d'Actúa a les generals, Gaspar Llamazares, ha apel·lat aquest dijous als abstencionistes i als votants "desanimats i perplexos" de l'esquerra a confiar en la seva formació en les eleccions del 28 d'abril, però ha negat que la divideixin.





Així s'ha manifestat el ja exdirigent d'IU en la presentació de la seva candidatura al Collegi de Periodistes de Catalunya juntament amb un altre dels promotors d'Actúa, l'exjutge Baltasar Garzón, i altres membres del partit com Núria González i Miquel Soler.





Després de criticar l'avanç electoral del Govern de Pedro Sánchez al considerar-electoralista, Llamazares ha explicat que van decidir arriscar-se a presentar candidatura per mobilitzar part d'una esquerra "que està cada vegada més desanimada i perplexa" perquè, al seu judici, veu que no es combat la desigualtat, la desconfiança i la desafecció política.





"Volem representar a tots els que no estan o no se senten representats, però no apel·lant a la por. No serà la por el que tregui al carrer als treballadors i sectors de l'esquerra", ha advertit Llamazares, després d'afegir que no hi ha solucions simples a problemes complexos i lamentar que hagi quedat pendent la reforma de les pensions i el canvi de la reforma laboral, entre d'altres qüestions.





Malgrat admetre que a Espanya hi ha una democràcia amb mancances, tot i que nega "el relat del postfranquisme", aposta per l'entesa perquè consideren que dins de la Constitució es poden solucionar molts problemes a través del pressupost, el finançament i negociant relacions de caràcter federal.





"Som federalistes. És compatible la nació i les nacions, no tenim problema amb la pluralitat nacional, i la interpretació de la Constitució no hauria de ser un problema", ha sostingut Llamazares, mentre que Garzón ha assegurat que volen allunyar-se dels nacionalismes excloents.





Garzón també ha reivindicat que Actúa no pretén fracturar l'esquerra i que estan disposats a donar suport a propostes progressistes i d'esquerres, ha renegat del vot útil i ha acusat els partits d'haver-se convertit "en ens que venen paquets de productes complets, com una mena de supermercat en què el compres o ho deixes".





"Volem trencar el model que ens ofereix productes fets sense necessitat de robar-li espais a altres", ha apuntat l'exjutge, que ha alertat del risc que suposa que l'alta abstenció que es va registrar a les eleccions andaluses es traslladi a les generals, i per això volen incidir en aquest segment.





COMBATRE LA CORRUPCIÓ





A més de carregar contra el "discurs corrosiu, de querosè" dels debats polítics actuals, que considera d'una superficialitat preocupant, ha demanat concreció en les polítiques que es duguin a terme en tots els àmbits, com el de la dona, la immigració i el medi ambient i la lluita contra la corrupció.





Davant l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, que ha acudit a la presentació, Garzón ha reclamat combatre les "portes giratòries, també a la justícia, i el poder del neoliberalisme", i ha criticat la gestió de la immigració del Govern de Pedro Sánchez, que considera contradictòria i al qual retreu no haver donat explicacions.





Per Villarejo, la corrupció és "corrosiva perquè destrueix les institucions democràtiques i la confiança dels ciutadans" i explica l'alta abstenció en les eleccions andaluses, i ha lamentat també la política sobre immigració i refugiats de l'Executiu central.