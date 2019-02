L'expresident del PNB Xabier Arzalluz, que va dirigir el partit entre 1980 i 2004, ha mort als 86 anys d'edat, segons informa aquest dijous el Partit Nacionalista Basc a les seves xarxes socials.





"Ens deixa una persona, un jeltzale i un abertzale exemplar", ha indicat el PNB, que ha lamentat que és "un dia de màxima tristesa per la seva família, els seus amics i els seus companys a EAJ-PNB, a qui acompanyem en el dolor".





DEL CLERGAT A LA POLÍTICA





Arzalluz va néixer en una família de profundes arrels catòliques i carlins i probablement per això la seva primera formació va ser religiosa. El polític va ingressar a la Companyia de Jesús i es va ordenar com sacerdot en 1967.





Durant la seva etapa clerical va oficiar a l'estranger, concretament a Alemanya, i durant el seu apostolat va acabar els seus estudis de Teologia al país teutó abans d'abandonar l'ordre el 1970.





Al seu retorn a Espanya, Arzalluz va començar a militar en la clandestinitat i es va convertir en una peça clau a l'hora de ressuscitar el Partit Nacionalista Basc. En el si de la formació, Arzalluz sempre va representar l'ala més dura del nacionalisme, arribant fins i tot a pronunciar frases de rivet etnicista.





Frases com "a Europa, ètnicament parlant, si hi ha una nació és Euskal Herria", o bé "Jo no sóc racista. Jo prefereixo a un negre, negre, que parli euskera que a un blanc que ho ignori" van ser pronunciades pel polític jeltzale, que va arribar a parlar fins i tot del "RH negatiu" que confirmava la singularitat racial dels bascos.





El 2004, va perdre les eleccions internes enfront del perfil més centrat de Josu Jon Imaz, i des de llavors es va apartar de la primera línia política.