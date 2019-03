Els fitxatges de Rivera a Ciutadans aixequen polseguera entre la militància

Albert Rivera ja va advertir el passat mes d'abril que hi hauria més fitxatges com Valls. I qui avisa no és traïdor. A la vista de la manca de quadres mitjans tècnics i amb experiència prèvia en l'administració pública, el líder de Ciutadans ha decidit dur a terme una sèrie de fitxatges que estan causant enrenou entre les bases de la formació taronja.





Durant les últimes setmanes, Ciutadans ha confirmat que Maite Pagazaurtundua (UPyD) anirà de dos a les llistes europea i s'està en negociacions amb la resta d'europarlamentaris del minvat partit de Rosa Díez. A més, s'ha anunciat fitxatges polítics del "antic" bipartidisme: José Ramón Bauza i Silvia Clemente (tots dos del PP), l'exministre socialista Celestino Corbacho o l'exdirector de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb Zapatero, Joan Mesquida.





Aquests fitxatges estrella han creat polèmica a Balears, Catalunya i Castella i Lleó. En aquestes comunitats, els membres de base del partit tenen por de ser relegats a les llistes i per això s'han rebotat.





LA REBEL·LIÓ D'IGEA





Si bé aquest malestar s'ha estès al llarg de moltes delegacions, la cara visible d'aquesta actitud contrària a l'estratègia de la cúpula l'ha encarnat Francisco Igea. Aquest diputat pensa plantar cara a Clemente a les primàries per la Junta de Castella i Lleó.





Malgrat que la direcció sembla que comptava amb ell per ocupar un altre lloc en la llista que no fos el de sortida, Igea ha fet un pas endavant i es presentarà a les eleccions internes per encapçalar la candidatura.





L'exemple d'Igea podria ser reproduït en altres regions com Balears o Catalunya, on Ciutadans té una implantació important però falta d'estructuració orgànica.





Fins a la data, el hiperlideratge de Rivera no havia causat desajustos en l'organització, però ha estat aquesta decisió de pescar independents i col·locar-los al "top" de les llistes per al 28A la qual ha desfermat la caixa dels trons.