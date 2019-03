Steven Spielberg continua amb la seva croada contra Netflix i la resta serveis de streaming. El director ha proposat a la Junta de Governadors de l'Acadèmia de Cinema, que es reunirà el proper mes d'abril, un canvi en la normativa de nominacions als Oscars. L'objectiu: evitar que pel·lícules com Roma estiguin presents en premis cinematogràfics. La seva decisió afectaria, de manera col·lateral, a moltes produccions independents que lluiten cada any pels premis més desitjats del cinema.





Actualment perquè una pel·lícula sigui elegible als Oscar és necessari es projecti en cinemes de Nova York i Los Àngeles durant almenys una setmana. Si el període mínim de projecció s'amplia, molts llargmetratges (principalment produccions amb menor pressupost i de parla estrangera) es veuran perjudicats i no només les grans companyies de streaming. Segons el parer de Spielberg, les produccions de Netflix i altres plataformes "han de competir en els Emmy, no als Oscars", tal com va afirmar fa uns mesos.





Roma, la producció de Netflix protagonista del debat iniciat per Spielberg, va aconseguir deu nominacions als premis Oscar, alçant-se amb tres a millor director per Alfonso Cuarón, millor pel·lícula en llengua no anglesa i millor fotografia. La plataforma també ha llançat recentment el primer avançament El Irlandès, la nova pel·lícula de Martin Scorsese, un altre gran director que se suma a una nova forma de fer cinema en plataformes diferents a les sales de cinema tradicionals.





"Steven si nota una gran diferència entre l'streaming i les sales de cinema", comenta un portaveu de Amblin Entertainment, productora del propi Spielberg, qui representa als directors de cinema a la Junta de Governadors. Altres cineastes com Christopher Nolan s'han unit a la batalla per evitar que la frontera entre cinema i televisió sigui cada vegada més difusa. "Hi ha una sensació creixent que, si Netflix funcionarà com un estudi, hauria d'haver algun tipus d'estàndard. Necessitem una mica de claredat", admet un dels membres de la Junta de Governadors a Indiewire.





Entre les queixes més comuns del sector contra Roma, argumenten que Netflix ha gastat 50 milions de dòlars només en promoció (altres títols com Green Book només han invertit 5 milions de dòlars); que la companyia no ha proporcionat les dades de taquilla collits per Roma, o que les seves produccions estan disponibles 24/7 a 190 països de forma simultània gràcies a la seva distribució mitjançant l'aplicació gratuïta.





"Cada vegada més cineastes permetran que les empreses de vídeo sota demanda financin les seves pel·lícules, amb la promesa d'una petita finestra cinematogràfica durant una setmana perquè puguin optar als Oscar o a altres premis. No obstant això, una vegada que es comprometen amb un format de televisió, són pel·lícules de televisió", va declarar Spielberg de forma contundent a ITV News l'any passat.