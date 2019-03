Qui és T-Systems, l'empresa alemanya darrere de les 'estructures d'Estat'?

Quan el 2017 Santiago Vidal va comentar en públic que el Govern estava elaborant il·legalment una base de dades fiscals dels catalans, fins al seu propi partit se li van tirar a sobre. Aquella revelació va suposar la seva caiguda en desgràcia i ERC el va apartar de les seves responsabilitats.





Però amb el pas del temps, les declaracions de Vidal no han fet més que cobrar envergadura, fins al punt que l'últim informe de la Guàrdia Civil aportat a la causa del jutjat 13 de Barcelona sembla validar les paraules de l'exjutge.





Segons la Guàrdia Civil, l'empresa alemanya T-Systems --que pertany al gegant Deutsche Telekom, participat per la República Federal Alemanya en més d'un 30%-- va col·laborar activament amb el Govern, tant en l'etapa d'Artur Mas com a la de Carles Puigdemont, per facilitar l'estructura tecnològica de les anomenades 'estructures d'Estat'.





Entre aquestes, es trobava el desenvolupament d'una "Hisenda pública", "la Seguretat Social", el "DNI català", la "preparació de Bases de Dades per a tenir un sistema electoral operatiu" i la constitució d'un "operador [de telefonia] propi ". Tot això es feia sota la intenció de consolidar "l'aposta concreta per al procés de constitució nacional", segons un document que consta a l'informe de la Guàrdia Civil i que va ser requisat durant l'Operació Anubis.





Un dels primers treballs de la firma alemanya va ser constituir el cens de catalans a l'estranger sota el Executiu d'Artur Mas. Aquest mateix cens es va convertir, tres anys més tard, en un registre de catalans expatriats que es va usar en la votació il·legal de l'1-O. Per tot això, l'empresa va facturar 527.685 euros el 2014, més 94.253 euros en les successives actualitzacions del cens.





UNA RELACIÓ LLARGA I FRUCTÍFERA





La vinculació entre Generalitat i companyia parteixen com a mínim des de 2014, segons els correus electrònics que s'han adjuntado al rotllo del sumari. Des d'aquest any, T-Systems va saber de les intencions secessionistes del Govern i, malgrat això, va disposar de recursos i personal per ajudar a la causa. La "telecos" es jugava un important botí: només entre 2012 i 2016, Artur Mas va contractar a T-Systems per 310 milions d'euros.





"De l'anàlisi d'aquests documents", explica la Guàrdia Civil en el seu informe, "es pot concloure que T-Systems tenia coneixement clar, precís i inequívoc de quin era el projecte polític del Govern autònom català des de, almenys, l'any 2015, havent realitzat un estudi detallat del full de ruta que tenia previst seguir, les Estructures d'Estat que pretenia crear i les necessitats TIC que tot això anava a implicar. Un cop realitzat aquest estudi, definia l'estratègia que, com a empresa TIC, devien seguir per aconseguir ser el referent de la Generalitat en aquest procés, amb el volum de negoci que tot això suposava".





El grau d'implicació de la companyia va ser tal que ni els advertiments judicials ni els passos clarament fora de la legalitat que Puigdemont va donar el 2017 van servir perquè T-Systems trenqués llaços amb la Generalitat. Al maig de 2017, el director financer de l'empresa, Omar Polo, al costat del director general global de Deutsche Telekom, Reinhard Clemens, es van reunir en secret amb Puigdemont. La multinacional alemanya havia arribat massa lluny en el "procés".