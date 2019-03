Podemos suspèn un acte a Barcelona i corrobora la crisi de partit

Podemos va desconvocar un acte preelectoral dissabte a Barcelona, oficialment per motius d'agenda, però segons fonts internes es deu a la crisi de partit perquè es troba en caiguda lliure.









No estava anunciada la presència de Pablo Iglesias ni d'Irene Montero, però sí la de Pablo Echenique. En paral·lel, Catalunya En Comú celebrava primàries aquest mateix dia per elegir els candidats per a les eleccions generals del 28 d'abril i aquesta coincidència podria haver provocat la suspensió de l'acte.





De fet, a Catalunya hi ha certa disputa entre la marca central i els aliats, com passa a Galícia amb En Marea o a la Comunitat Valenciana amb Compromís.





Sí que es va celebrar un acte de partit diumenge a Valladolid, a qui tampoc van assistir cap dels tres principals representants de Podemos, però sí Rafa Mayoral.





Fonts internes reconeixen que pocs anys després de Vistalegre, la formació morada ha passat d'omplir grans recintes a no poder mobilitzar ni als seus propis dirigents.