L'oposició marca el camí a Torra: qüestió de confiança o convocar eleccions

El cop de porta dels comuns als pressupostos del Govern ha accelerat els temps polítics a Catalunya. Després del vot negatiu del Parlament als comptes de Torra, els comuns van exigir al Govern que presentés una qüestió de confiança o avancés les eleccions autonòmiques.





Ara aquesta proposta s'està estenent entre l'oposició, augmentant la pressió sobre un Govern desorientat, sense cohesió interna i amb dependències externes que dificulten la gestió del dia a dia.





Torra ha anunciat que intentarà encara una altra vegada que el seu projecte de pressupostos sigui aprovat plantejant noves concessions als comuns. No obstant això, l'actitud dels comuns no sembla propícia a l'acord. Joan Mena, un dels homes forts de la formació després de la sortida de Domènech, ha afirmat que "nosaltres pensem que estem davant d'un govern esgotat i sense projecte per a Catalunya, i això hem de veure-ho al Parlament".





PP I PSC ABONEN LA DE CONFIANÇA





Aquest mateix dilluns, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha instat el president de la Generalitat a triar entre els dos camins que va plantejar la setmana passada el grup dels comuns, com ja va deixar dit el líder del partit, Miquel Iceta, durant el transcurs del Dia d'Andalusia a Terrassa.





En una roda de premsa, Illa ha recordat que el Govern ni tan sols ha aprovat els comptes, que només les ha penjat en un web, i ha demanat a Torra escollir per una de les dues vies per no mantenir "paralitzat el país".





"Ens hauria agradat que el Govern hagués apostat per un dels dos camins: o el de Puigdemont o el de Sánchez. La responsabilitat política és prendre un d'aquests dos camins", ha tancat.





El PP català també pressiona Torra. El líder del partit, Alejandro Fernández, ha dit que fins i tot es podria plantejar una moció de censura: "queda una tercera opció, que és una moció de censura, que nosaltres donaríem suport encantats de la vida si ho consideren", ha declarat Fernández.





EL JUDICI MARCA ELS TEMPS DE LA GENERALITAT





La veritat és que el Govern sembla condemnat a prorrogar els comptes públics de 2018. Amb el fracasat del projecte de llei més important que pot aprovar una autonomia, Torra ha de fer política amb uns pressupostos que, segons les seves pròpies afirmacions, estan marcats per les polítiques d'austeritat imposades pel Govern.





Amb tot, no s'espera un canvi de rumb brusc al Govern. Ha passat mig any des de la conferència que Torra va donar al setembre de 2018 al TNC. La mobilització que va anunciar Torra des de l'escenari no s'ha complert, i el Fòrum Cívic Constituent, l'organisme creat per seguir agitant l'espantall del "procés", ha caigut en desgràcia per l'atenció mediàtica i política que gira de forma omnipresent al voltant del segons el Tribunal Suprem.





Fins que no conclogui el procés i no hi hagi condemnes, no és previsible que el Govern doni nous passos importants. Fins llavors, el "o llibertat o llibertat" que va pronunciar el president fa sis mesos, s'ha passat al "o pressupostos o qüestió de confiança".