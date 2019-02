Sense convicció. D'aquesta manera acudiran el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, aquest dimecres al Parlament per presentar els Pressupostos de la Generalitat de 2019, en un últim intent de convèncer l'oposició que accepti tramitar els comptes.





Aragonès ha avançat aquest dilluns el contingut dels Pressupostos, destacant que la despesa no financer augmenta fins als 1.715 milions respecte als comptes actuals, 1.227 dels quals dedicats a les tres conselleries denominades com socials: Salut; Educació i Treball, Afers Socials i Famílies.





El Govern ha decidit presentar els comptes públicament i davant la Cambra després que fracassessin les negociacions amb els comuns, l'únic grup que fins a la data s'ha mostrat disposat a aprovar-les, però que per ara el rebutja perquè no satisfà les seves demandes.





El calendari electoral és el gran obstacle per a la negociació pressupostària: difícilment a algun partit de l'oposició li interessarà donar suport a una comptes que s'hauran de tramitar i aprovar-se definitivament a les portes de tres campanyes electorals, la de les generals, europees i municipals.





Aragonès ha insistit en més d'una ocasió que, si cap grup de l'oposició s'obre a donar els seus vots per tramitar el Pressupost, el Govern no els registrarà formalment, evitant així perdre la votació que si va perdre el Govern espanyol quan va portar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) davant el Congrés.





Si els Pressupostos catalans fracassen, Aragonès també ha assegurat que descarten avançar les eleccions autonòmiques, i veuen possible seguir governant amb el Pressupost actual, que és el prorrogat de 2017 --en 2018 tampoc hi va haver comptes pel 155--.





DECRET DE VTC I COMISSIÓ D'ATLL





El ple començarà a les 9.00 hores i també inclourà la sessió de control al Govern i al president de la Generalitat, a més del debat de vuit mocions, de les que destaquen una de Cs en contra de la taula de diàleg del Govern amb els grups parlamentaris , i una del PP, que demana que el Parlament forci l'Executiu de Torra a presentar els pressupostos abans de finalitzar març.





Un altre dels punts de l'ordre del dia del ple és la votació del decret del Govern sobre vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que fixa que hagin de contractar els seus serveis amb una antelació mínima de 15 minuts.





Cs va portar aquest decret al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que dilluns va dictaminar que la precontractació de 15 minuts vulnera el dret a la llibertat d'empresa perquè constitueixen una restricció "no raonable" de la mateixa, segons els principis d'adequació, de necessitat i de proporcionalitat.





El ple també votarà si crea una comissió d'investigació sobre la gestió d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) que van demanar Cs i els comuns, i farà el debat inicial d'una proposició de llei del PSC sobre el malbaratament alimentari, que previsiblement continuarà la seva tramitació perquè no s'han presentat esmenes.





Aquest serà el primer ple en què Elisenda Alamany actuarà com a diputada no adscrita, després que la setmana passada anunciés que deixava el grup dels comuns per desavinences amb les línia política del partit d'Ada Colau.