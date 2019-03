El president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha fet una crida aquest diumenge als veneçolans a mobilitzar-se si el Govern del president Nicolás Maduro prova de detenir-lo quan arribi al seu país, cosa que el líder opositor ha qualificat com un "cop d'estat".





"Tenim un repte històric. Tornem al nostre país, a la nostra tasca (...). Si el règim prova de segrestar-me, donar un cop d'estat, hem deixat molt clars els passos a seguir, que tenen a veure amb part del que parlem aquest diumenge, en el curt termini mobilització", ha indicat Guaidó en un discurs a través de Facebook Live, Periscope i Twitter.





L'opositor veneçolà i proclamat "president interí" ha anunciat que aquest dilluns torna a Veneçuela, on se l'espera al matí sota l'amenaça d'acabar detingut immediatament per les forces de seguretat del país.





En el seu discurs, Guaidó ha indicat que aquest dilluns hi haurà una convocatòria a la mobilització específica per protegir els treballadors públics que no estiguin a favor del Govern de Maduro.





"Hem fet una crida important als treballadors públics. La burocràcia està segrestada a Veneçuela. Hi haurà una mobilització específica en aquest sector, on hem de treure aquesta democràcia", ha subratllat Guaidó. "Protegirem els treballadors públics. Farem una crida pública als treballadors que no estan a favor d'aquest règim", ha asseverat.





El líder opositor ha fet una altra crida per a la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) per assumir "la seva responsabilitat històrica com van fer els oficials que són a Cúcuta". Guaidó ha recalcat que ja són 700 militars els que han decidit posar-se de la seva part.





"Ja hem parlat a les Forces Armades. Uns 700 estan del costat d'aquest procés", ha indicat. "El 20 per cent d'ells es troba a Cúcuta", ha afegit.





A més, Guaidó ha assegurat que "el règim està totalment aïllat" i que amb la seva gira per diversos països llatinoamericans ha reforçat el suport per ajudar a assolir la democràcia a Veneçuela.





"El Brasil, l'Equador, l'Argentina... estan del costat de Veneçuela. Diversos països ens van escoltar i estan atenent els problemes que han sorgit amb la migració, amb l'assumpte dels passaports, el Paraguai ja permetrà l'ingrés de veneçolans amb passaports vençuts", ha destacat.





Guaidó ha insistit que el "procés de transició" s'ha assolit "gràcies a la cooperació i el suport que, en moments concrets ha donat fruits". "Hem necessitat de cada veneçolà, així com de la comunitat internacional, per aconseguir el que hem fet. No podem desistir", ha instat.





"La força és la unió i aquest és l'element central que ens ha portat a aquest procés", ha subratllat el líder opositor, que ha indicat que "l'únic que li posa traves és qui va bloquejar l'intent d'ingrés d'ajuda humanitària", referint-se a Maduro.





Guaidó també ha recalcat que Maduro és "l'únic que parla de guerra". "Tots volem la pau, però la pau no existeix en un país en què massacren els nostres indígenes, en què existeixen collectius armats que disparen un poble desarmat que només exigeix ajuda humanitària", ha afegit.





Guaidó ha sortit aquest diumenge de la ciutat de Salinas, a la costa de l'Equador, en direcció a Guayaquil després de reunir-se aquest dissabte amb el president Lenín Moreno, segons testimonis de l'agència Reuters. A partir d'aquí, el trajecte es desconeix.





Si Guaidó vol ser a Caracas aquest dilluns al matí, com ha promès als seus simpatitzants, pot agafar un vol comercial des de Bogotà (Colòmbia) o Panamà.





Veneçuela es troba en una crisi política des del 23 de gener, quan el president de l'Assemblea Nacional, l'opositor Juan Guaidó, es va proclamar "president interí" del país després de denunciar la illegalitat del nou mandat del president Nicolás Maduro, que va iniciar el 10 de gener.