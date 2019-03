Els barcelonins mostren el seu suport pel zoològic de Barcelona en el seu plantejament actual. Això es desprèn de l'Índex de Satisfacció de Ciutadans (ICS), en el qual el Zoo de Barcelona ha obtingut la valoració més alta dels últims cinc anys per part dels visitants, amb una puntuació de 7,8 sobre 10.





En concret, els aspectes més ben valorats del Zoo són el temps d'espera per entrar (9,1), el bon tracte del personal (8,9) i els horaris d'obertura (8,5), i també es valora molt positivament la aplicació mòbil del Zoo, amb un 8,3.





Aquestes dades de suport popular arriben tres setmanes després que l'Ajuntament aprovés el denominat Pla Estratègic del Zoo. Aquest pla, que no compta amb el suport dels empleats de les instal·lacions, pretén prioritzar la investigació i la conservació de la fauna autòctona, ibèrica i mediterrània, però el comitè d'empresa considera que aquesta iniciativa suposa un "tancament encobert" del parc zoològic.





Treballadors de l'equipament consideren que la iniciativa pretén en realitat clausurar el Zoo, i han alertat que no permetre la reproducció dels animals implicaria que les xarxes internacionals que els gestionen els retiressin del Zoo i els traslladessin a altres equipaments, el que portaria al seu tancament: "Si això segueix endavant és la mort del zoo", va afirmar a Catalunyapress el president del Comitè d'Empresa, Jesús Cabana.





AUGMENTA TAMBÉ EL NOMBRE DE VISITANTS





En 2018, el Zoo va rebre un total de 785.992 visitants, el que suposa una mitjana de 2.153 visitants al dia, una xifra "significativa" per ser un any molt plujós, mentre que el mateix equipament registra un total de 22.583 famílies que formen part del Zoo Club, així com la visita de 71.701 escolars, un 12,9% més que el 2017.





A més, durant el mes de febrer d'aquest any, el zoo de la ciutat comtal s'ha incrementat un 18% el nombre de visitants respecte el mateix període del 2018.