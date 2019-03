El Govern s'enroca i repta l'oposició a presentar una moció de censura

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha reptat aquest dimarts a l'oposició a presentar una moció de censura si considera que el president de la Generalitat, Quim Torra, hauria de deixar el càrrec després de fracassar la tramitació dels Pressupostos catalans de 2019: "Tenen els instruments per fer-la".





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha assegurat que el Govern, tot i no haver pogut sumar els suports per tenir unes nous comptes, ni es plantegen avançar les eleccions ni que Torra se sotmeti a una qüestió de confiança.





Artadi ha admès que Carles Puigdemont sí que es va sotmetre a una qüestió de confiança en 2016 quan no va poder tramitar les seves primers pressupostos, però ha defensat que en aquest cas "les circumstàncies" eren altres i Torra no optarà per la mateixa via.